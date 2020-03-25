Руководство ТК Футбол раздумывало над показом чемпионата Беларуси

Шеф-продюсер телеканалов "Футбол" Иван Гресько рассказал о том, что что на повестке дня стоял вопрос о приобретении прав на показ чемпионата Беларуси,

"Человечество столкнулось с тем, чего раньше не было. 5 дней назад президент Турции Эрдоган предлагал УЕФА провести Евро-2020 у себя, раскритиковав европейских политиков вместе со всей системой Евросоюза, которые ничего не могут поделать. Вчера целый день турки говорили о коронавирусе в Фатиха Терима.

COVID-19 не обойдет Беларусь, она зайдет повсюду. Весь мир закрыл стадионы, Беларусь - нет. У нас на канале стоял вопрос: "Давайте купим чемпионат Беларуси". Такая засуха и футбольный голод, что Беларусь кажется красной икрой.

Сейчас неуместно говорить о целесообразности проведения матчей при пустых трибунах. Мы не можем пойти против решения руководства государства. Вместе с футболом остановилось вся деятельность: телеиндустрия, агентская, спонсорская. Мы сейчас только осознали масштабы последствий, которые поставили футбол на паузу", - сказал Гресько.

Напомним, что Беларусь является единственной европейской страной, где чемпионат не остановлен.

Также отметим, что чемпионат Беларуси в Украине показывает канал Sport 1.