Василий Рац: Играл против Марадоны и удивлялся – маленький, толстенький, а мяч - как на веревке

25 марта празднует свое 59-летие экс-защитник "Динамо" и сборной СССР Василий Рац.

Вашему вниманию, наиболее интересные воспоминания именинника о своей карьере.

- "Мой дебют в национальной команде состоялся в 1986-м против сборной Румынии. Так вот, перед первой игрой Малофеев на установке нам что-то очень долго рассказывал... Но что конкретно? Мы вышли из раздевалки, выходим через туннель на поле, и я спрашиваю Протасова: "Олег, я так и не понял: какая установка на игру? Что я должен делать?" — "А ты думаешь, кто-то здесь что-нибудь понимает? Играй, как умеешь!";

- "Настоящей трагедией для меня стало поражение на ЧМ-86 от бельгийской команды. Мы все тогда находились в шоке. В раздевалке царило гробовое молчание. И когда после игры автобус привез нашу сборную на базу в Ирапуато, нас встретила большая толпа мексиканцев, многие из которых откровенно рыдали";

- "Играл против Марадоны и удивлялся – маленький, толстенький, а техника и скорость сумасшедшие. И мяч – как на веревке. Но Месси уже превзошел и Марадону, и Пеле";