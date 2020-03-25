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Василий Рац: Играл против Марадоны и удивлялся – маленький, толстенький, а мяч - как на веревке

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Бывшему футболисту исполнилось 59

Василий Рац: Играл против Марадоны и удивлялся – маленький, толстенький, а мяч - как на веревке
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25 марта празднует свое 59-летие экс-защитник "Динамо" и сборной СССР Василий Рац.

Вашему вниманию, наиболее интересные воспоминания именинника о своей карьере.

- "Мой дебют в национальной команде состоялся в 1986-м против сборной Румынии. Так вот, перед первой игрой Малофеев на установке нам что-то очень долго рассказывал... Но что конкретно? Мы вышли из раздевалки, выходим через туннель на поле, и я спрашиваю Протасова: "Олег, я так и не понял: какая установка на игру? Что я должен делать?" — "А ты думаешь, кто-то здесь что-нибудь понимает? Играй, как умеешь!";

- "Настоящей трагедией для меня стало поражение на ЧМ-86 от бельгийской команды. Мы все тогда находились в шоке. В раздевалке царило гробовое молчание. И когда после игры автобус привез нашу сборную на базу в Ирапуато, нас встретила большая толпа мексиканцев, многие из которых откровенно рыдали";

- "Играл против Марадоны и удивлялся – маленький, толстенький, а техника и скорость сумасшедшие. И мяч – как на веревке. Но Месси уже превзошел и Марадону, и Пеле";

- "Прекрасно помню, как после матча с Голландией несколько ответственных работников распекали нас за позорное поражение. Валерий Васильевич за нас тогда заступился. Он недоуменно пожал плечами, как, дескать, второе место на континенте можно считать позором?";

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В статье: Василий Рац Динамо (Киев) СССР
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Источник:
ФК Динамо

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