Слухи о Динамо, переговоры по Соболю, условие Роналду. Главные новости за 25 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 25 марта

В СМИ появилась информация, якобы братья Суркисы провели переговоры с тренером "Зари" Виктором Скрипником, чтобы тот летом возглавил "Динамо". Однако Игорь Суркис вскоре категорически опроверг эту информацию. Также он заявил, что его брат Григорий не заболел на коронавирус, о чем тоже писали некоторые издания.

Собственно, в Бельгии сообщают, что переговоры между "Брюгге" и "Шахтером" близки к завершению. В арендном соглашении прописано, что бельгийский клуб может выкупить Эдуарда за 4 млн евро, однако сине-черные стремятся снизить цену. В текущем сезоне Соболь сыграл 36 матчей во всех турнирах, отдал четыре результативные передачи. "Брюгге", напомним, лидирует в чемпионате Бельгии.

По данным английских СМИ, горожане рассматривают трех кандидатов на позицию левого защитника, которую сейчас делят Александр Зинченко и Бенжамен Менди. Первый номер в списке - Давид Алаба из "Баварии", а также на карандаш скаутов манчестерского гранда попали Алекс Теллес из "Порту" (8 голов и 5 ассистов в текущем сезоне) и Бен Чилвелл из "Лестера".

В Италии ищут варианты как закончить нынешний сезон, прерванный из-за эпидемии коронавируса. Один из таких - расширение лиги на сезон 2020/21. То есть никто из высшего дивизиона не вылетел, при этом в классе повысятся два представителя Серии В. А уже через год из элиты вылетят четыре клуба, чтобы вернуться к привычной формуле с 20-ю клубами.

Издание Dario Gol сообщает, что Криштиану Роналду рассматривает возможность возвращения в английскую Премьер-лигу. Главный претендент на португальца - его бывший клуб "Манчестер Юнайтед". Однако чтобы пятикратный обладатель Золотого мяча снова сыграл на Олд Траффорд, МЮ должен попасть в Лигу Чемпионов. Именно такое условие якобы Криштиану поставил тренеру манкунианцев Оле Гуннару Сульшеру.

Воспитанник "Шахтера" Михаил Мудрик выступлениями в Юношеской лиге УЕФА обратил на себя внимание скаутов "Монако". Более того, монегаски даже были готовы выкупить контракт парня за пять миллионов евро. Однако в последний момент клуб из княжества отказался от своей идеи, мотивируя это личными качествами игрока. Интересно, что ранее появлялась информация об интересе к Мудрику со стороны итальянских клубов.