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На стадионе Авангард в Ровно рухнула часть трибуны

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На ней как раз проводили демонтаж

На стадионе Авангард в Ровно рухнула часть трибуны
Новина українською

На ровенском стадионе "Авангард" демонтировали часть стены западной трибуны в связи с обнаруженным разрушением.

Директор компании "Фиалка", которая проводит реконструкцию, заметил, что причиной стали некачественные работы при строительстве стадиона во времена СССР (кладки без перевязки и армирования).

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Мы провели демонтаж в подтрибунных помещениях кирпичных перестенок и пола, согласно реконструкции по проекту. Этот сектор намокал всегда, даже после реконструкции 2009 года.

После выявленного разрушения была созвана комиссия: управление капитального строительства, проектанты, мы. Приняли решение демонтировать эту аварийную часть трибуны. Начали работы в пятницу, а в понедельник должны были продолжить. Но в воскресенье произошло ее саморазрушение.

Далее проектанты должны провести дополнительное обследование всей трибуны и принять вместе с заказчиком решение, что делать дальше.

На стадионе Авангард в Ровно рухнула часть трибуны - изображение 1
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В статье: стадион Авангард (Ривне) реконструкция
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