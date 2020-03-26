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Букмекеры принимали ставки на матчи украинских областных команд. УАФ начала расследование

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В клубах все отрицают

Букмекеры принимали ставки на матчи украинских областных команд. УАФ начала расследование
Новина українською

Ряд международных букмекерских компаний принимали ставки на матчи, которые должны были проходить в Украине между командами, выступающими на областном уровне.

При этом матчи состоялись (или не состоялись) уже во время карантина. По данным букмекеров, "Лозоватка" из Днепропетровской области играла против "Мелитопольской черешни", а "Бердянск" соперничал с "Таврией-СКИФ".

Впрочем, в клубах все отрицают.

"Этого матча не было, поскольку команда сейчас на карантине. Более того, букмекеры принимали ставки не только на этот матч, а и на вчерашнюю якобы встречу против "Бердянска". Говорил с тренером "Черешни", он в шоке, руководство не понимает, что происходит", – сказал главный тренер "Лозоватки" Олег Студников.

Руководитель "Таврии-СКИФ" Сергей Калман также заявляет, что матча не было.

"Конечно, это неправда. Сейчас команды даже не тренируются. С "Бердянском" показали счет 5:1. Год или два назад мы действительно выиграли у них с таким счетом.

Или букмекеры решили заработать, пока матчей нет, или кому-то интересно подставить меня как владельца клуба – не понимаю", – сказал Калман.

Впрочем, глава комитета по этике и честной игры УАФ Франческо Баранка заявил, что в Ассоциации начали расследование, хотя и допускают, что это может быть ошибкой либо грязной игрой букмекеров и их провайдеров.

"У нас есть стойкое подозрение, что эти матчи не были сыграны, не происходили вообще. Будем продолжать расследование. Завтра свяжемся с провайдером данных букмекерских контор. Нам надо выяснить, знала ли компания провайдер, что матчи не происходят.

Мы не прекратим расследование, консультировались с полицией, очень похоже, что произошло преступление", – сказал Баранка.

Букмекеры принимали ставки на матчи украинских областных команд. УАФ начала расследование - изображение 1

Букмекеры принимали ставки на матчи украинских областных команд. УАФ начала расследование - изображение 2
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В статье: Таврия-Скиф (Запорожье) Франческо Баранка Мелитопольская черешня ФК Бердянск Лозоватка
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Источник:
Football Hub

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