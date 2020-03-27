Барселона урежет зарплаты футболистов, причина увольнения Рафаилова. Главные новости за 26 марта
А также интерес Ромы к Виктору Коваленко и инициативы ФИФА по борьбе с кризисом
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 26 марта
Барселона сократит зарплатную ведомость из-за коронавируса
“Барселона” объявила о сокращении зарплат работников клуба из-за экономических последствий пандемии коронавируса. Мера применена и к футболистам первой команды. Ранее руководство “Барсы” пыталось найти компромисс с игроками, но они отказались от понижения зарплат. Вчера совет директоров решил задействовать механизм, известный в Испании под названием ERTE, позволяющий компаниям во время кризиса уменьшать расходы на содержание сотрудников. По данным СМИ, зарплаты игроков “Барселоны” будут сокращены на 70%.
ФИФА выступает за изменение сроков трансферного окна
ФИФА предлагает автоматическое продление контрактов футболистов и тренеров до конца сезона, когда он будет доигран в разных чемпионатах, а также изменить сроки трансферного окна. Кроме того, в документе, который стал доступен агентству Reuters, клубам предлагается вместе работать над проблемами с финансами, в частности сокращать зарплаты футболистам, чтобы сохранить работу клубному персоналу. Документ пока находится на стадии обсуждения, добавляет агентство.
Стала известна причина отставки Рафаилова
Сергей Рафаилов покинул “Зарю” из-за частых разногласий с президентом клуба Евгением Геллером. По информации ТаТоТаке, Геллер был недоволен финансовыми показателями “Зари”, а также конфликтным характером Рафаилова. Что касается претендентов на вакантную должность гендира, то с Владимиром Генинсоном согласия пока нет, а Олег Смалийчук ответил отказом.
Рома присматривается к Виктору Коваленко
24-летний полузащитник “Шахтера” Виктор Коваленко находится на карандаше у скаутов “Ромы”, информирует La Gazzetta dello Sport. Украинец рассматривается как возможный дублер Лоренцо Пеллегрини, в случае если Хавьер Пасторе покинет летом клуб. Контракт Коваленко с “Шахтером” истекает 30 июня.
Нойер может покинуть Баварию
Переговоры Мануэля Нойера с “Баварией” о продлении контракта зашли в тупик, информирует Bild. 34-летний вратарь хочет подписать длительное соглашение с большой зарплатой, что не устраивает боссов “Баварии”. Сообщается, что чемпион мира-2014 может перейти в “Челси”, если новый договор так и не будет подписан.
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