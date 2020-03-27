  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Барселона урежет зарплаты футболистов, причина увольнения Рафаилова. Главные новости за 26 марта
В тренде

Барселона урежет зарплаты футболистов, причина увольнения Рафаилова. Главные новости за 26 марта

Общие новости
(1 голосов)

А также интерес Ромы к Виктору Коваленко и инициативы ФИФА по борьбе с кризисом

Барселона урежет зарплаты футболистов, причина увольнения Рафаилова. Главные новости за 26 марта
UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 26 марта

Барселона сократит зарплатную ведомость из-за коронавируса

“Барселона” объявила о сокращении зарплат работников клуба из-за экономических последствий пандемии коронавируса. Мера применена и к футболистам первой команды. Ранее руководство “Барсы” пыталось найти компромисс с игроками, но они отказались от понижения зарплат. Вчера совет директоров решил задействовать механизм, известный в Испании под названием ERTE, позволяющий компаниям во время кризиса уменьшать расходы на содержание сотрудников. По данным СМИ, зарплаты игроков “Барселоны” будут сокращены на 70%.

ФИФА выступает за изменение сроков трансферного окна

ФИФА предлагает автоматическое продление контрактов футболистов и тренеров до конца сезона, когда он будет доигран в разных чемпионатах, а также изменить сроки трансферного окна. Кроме того, в документе, который стал доступен агентству Reuters, клубам предлагается вместе работать над проблемами с финансами, в частности сокращать зарплаты футболистам, чтобы сохранить работу клубному персоналу. Документ пока находится на стадии обсуждения, добавляет агентство.

Стала известна причина отставки Рафаилова

Сергей Рафаилов покинул “Зарю” из-за частых разногласий с президентом клуба Евгением Геллером. По информации ТаТоТаке, Геллер был недоволен финансовыми показателями “Зари”, а также конфликтным характером Рафаилова. Что касается претендентов на вакантную должность гендира, то с Владимиром Генинсоном согласия пока нет, а Олег Смалийчук ответил отказом.

Рома присматривается к Виктору Коваленко

24-летний полузащитник “Шахтера” Виктор Коваленко находится на карандаше у скаутов “Ромы”, информирует La Gazzetta dello Sport. Украинец рассматривается как возможный дублер Лоренцо Пеллегрини, в случае если Хавьер Пасторе покинет летом клуб. Контракт Коваленко с “Шахтером” истекает 30 июня.

Нойер может покинуть Баварию

Переговоры Мануэля Нойера с “Баварией” о продлении контракта зашли в тупик, информирует Bild. 34-летний вратарь хочет подписать длительное соглашение с большой зарплатой, что не устраивает боссов “Баварии”. Сообщается, что чемпион мира-2014 может перейти в “Челси”, если новый договор так и не будет подписан.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...