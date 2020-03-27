Интерес Ромы к Коваленко и причина отставки Рафаилова. Главные новости за 26 марта. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 26 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
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Каталонская "Барселона" объявила о сокращении зарплат работников клуба, реальная причина отставки Сергея Рафаилова (по версии ТаТоТаке), а также другие новости футбола. Интерес итальянской "Ромы" к 24-летнему защитнику донецкого "Шахтера" Виктора Коваленко и почему переговоры голкипера Мануэля Нойера с мюнхенской "Баварией" зашли в тупик. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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