FootballHub покажет чемпионат Беларуси на Youtube

Беларусь является единственной европейской страной, которая пока что играет в футбол.

Украинский ютуб-канал FootballHub, который до остановки чемпионата Украины показывал матчи УПЛ, решил следовать тренду и покажет ряд игр чемпионата Беларуси. Трансляции будут проходить на Youtube.

Также отметим, что в Украине по ТВ матчи этого первенства можно смотреть на телеканале Спорт 1.