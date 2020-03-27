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FootballHub покажет чемпионат Беларуси на Youtube

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Если нечего смотреть, то смотрите Беларусь

FootballHub покажет чемпионат Беларуси на Youtube
Новина українською

Беларусь является единственной европейской страной, которая пока что играет в футбол.

Украинский ютуб-канал FootballHub, который до остановки чемпионата Украины показывал матчи УПЛ, решил следовать тренду и покажет ряд игр чемпионата Беларуси. Трансляции будут проходить на Youtube.

Также отметим, что в Украине по ТВ матчи этого первенства можно смотреть на телеканале Спорт 1.

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В статье: Беларусь
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