FootballHub покажет чемпионат Беларуси на Youtube
Если нечего смотреть, то смотрите Беларусь
Беларусь является единственной европейской страной, которая пока что играет в футбол.
Украинский ютуб-канал FootballHub, который до остановки чемпионата Украины показывал матчи УПЛ, решил следовать тренду и покажет ряд игр чемпионата Беларуси. Трансляции будут проходить на Youtube.
Также отметим, что в Украине по ТВ матчи этого первенства можно смотреть на телеканале Спорт 1.
БОМБА????— FootballHub (@FootballHub_Ua) March 27, 2020
Ми покажемо вам єдиний чемпіонат, що залишився!
Всі НАЙЦІКАВІШЕ. Мілевський і Вернидуб. Динамо Брест і БАТЕ????
Вже в цю суботу дивіться в прямому ефірі на youtube @FootballHub_Ua Чемпіонат Білорусі???? pic.twitter.com/3oSuA9dHnS
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