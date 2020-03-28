Заявление Скрипника, интерес к Зубкову, планы Ювентуса. Главные новости за 27 марта
А также новая дата выборов президента УПЛ и ориентировочный старт АПЛ
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 27 марта
Скрипник прокомментировал слухи о Динамо
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник решительно опроверг информацию о том, что он вел переговоры с киевским клубом. Также специалист назвал слухами сообщения в СМИ об интересе к нему со стороны московских клубов. По поводу долгов Скрипник отметил, что трудности есть, но как и в большинстве клубов в период карантина. Виктор Анатольевич подчеркнул, что сейчас его все устраивает в "Заре".
Зубковым интересуются в Бельгии
Ранее сообщалось, что Александр Зубков, который принадлежит "Шахтеру" и играет на правах аренды в "Ференцвароше", интересен итальянской "Сампдории". Сейчас стало известно, что игроком также интересуются два бельгийские клубы - "Генк" и "Гент". При этом называется потенциальная сумма трансфера - три млн евро. Впрочем, также известно, что в конце сезона первоочередное право выкупа будет у "Ференцвароша". В нынешнем сезоне Зубков забил 9 голов и отдал 8 ассистов в 33-х матчах.
Изменена дата выборов президента УПЛ
Ранее нового главу лиги планировали выбрать седьмого апреля. Однако из-за карантина было решено перенести отчетно-выборную конференцию клубов УПЛ. Теперь ориентировочная дата мероприятия - 27 апреля. Пока известно об одном кандидате на должность - председателе львовской федерации футбола Александре Шевченко.
АПЛ сделала заявление о возобновлении
Руководство лиги отметило тяжелую ситуацию и подчеркнул, что чемпионат будет восстановлен не ранее 30 апреля, когда условия безопасности позволят пойти на такой шаг. Лига и Ассоциация профессиональных футболистов также договорились сотрудничать, чтобы смягчить экономические последствия для клубов.
О трансферных планах Ювентуса
Туринский клуб не отвергает идею купить Поля Погба. По данным итальянских СМИ, "Ювентус" готов предложить МЮ 60 млн евро и одного из своих игроков - Миралема Пьянича или Пауло Дибалу. Также Marca пишет, что Старая Синьора хочет пригласить в свои ряды Марсело и в случае выгодного предложения "Реал" не будет препятствовать этому трансферу.
О других трансферных слухах
"Ливерпуль" и "Барселона" поспорят за полузащитника "Валенсии" Феррана Торреса. "Арсенал" хочет купить у "Бетиса" Набиля Фекира. "Милан" интересуется хавбеком "Баварии" Микаэлем Кюизансом. Коутиньо не хочет в ПСЖ или "Интер" - бразилец хочет вернуться в АПЛ. Антигерой финала ЛЧ-2018 Льорис Кариус может оказаться в "Герте". Гвардиола хочет пригласить в "Ман Сити" Бонуччи.
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