Заявление Скрипника, интерес к Зубкову, планы Ювентуса. Главные новости за 27 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 27 марта

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник решительно опроверг информацию о том, что он вел переговоры с киевским клубом. Также специалист назвал слухами сообщения в СМИ об интересе к нему со стороны московских клубов. По поводу долгов Скрипник отметил, что трудности есть, но как и в большинстве клубов в период карантина. Виктор Анатольевич подчеркнул, что сейчас его все устраивает в "Заре".

Ранее сообщалось, что Александр Зубков, который принадлежит "Шахтеру" и играет на правах аренды в "Ференцвароше", интересен итальянской "Сампдории". Сейчас стало известно, что игроком также интересуются два бельгийские клубы - "Генк" и "Гент". При этом называется потенциальная сумма трансфера - три млн евро. Впрочем, также известно, что в конце сезона первоочередное право выкупа будет у "Ференцвароша". В нынешнем сезоне Зубков забил 9 голов и отдал 8 ассистов в 33-х матчах.

Изменена дата выборов президента УПЛ

Ранее нового главу лиги планировали выбрать седьмого апреля. Однако из-за карантина было решено перенести отчетно-выборную конференцию клубов УПЛ. Теперь ориентировочная дата мероприятия - 27 апреля. Пока известно об одном кандидате на должность - председателе львовской федерации футбола Александре Шевченко.

Руководство лиги отметило тяжелую ситуацию и подчеркнул, что чемпионат будет восстановлен не ранее 30 апреля, когда условия безопасности позволят пойти на такой шаг. Лига и Ассоциация профессиональных футболистов также договорились сотрудничать, чтобы смягчить экономические последствия для клубов.

Туринский клуб не отвергает идею купить Поля Погба. По данным итальянских СМИ, "Ювентус" готов предложить МЮ 60 млн евро и одного из своих игроков - Миралема Пьянича или Пауло Дибалу. Также Marca пишет, что Старая Синьора хочет пригласить в свои ряды Марсело и в случае выгодного предложения "Реал" не будет препятствовать этому трансферу.

О других трансферных слухах

"Ливерпуль" и "Барселона" поспорят за полузащитника "Валенсии" Феррана Торреса. "Арсенал" хочет купить у "Бетиса" Набиля Фекира. "Милан" интересуется хавбеком "Баварии" Микаэлем Кюизансом. Коутиньо не хочет в ПСЖ или "Интер" - бразилец хочет вернуться в АПЛ. Антигерой финала ЛЧ-2018 Льорис Кариус может оказаться в "Герте". Гвардиола хочет пригласить в "Ман Сити" Бонуччи.