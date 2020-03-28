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Андрей Шевченко: Я живу за Лондоном и дома соблюдаю карантин

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Наставник украинской сборной поделился мыслями насчет ситуации с вирусом

Андрей Шевченко: Я живу за Лондоном и дома соблюдаю карантин
Новина українською

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко поддержал итальянцев в борьбе с коронавирусом.

"У меня все хорошо, я живу за Лондоном и заперт в доме на протяжении почти 10 дней. Единственное решение – уважать правила правительства, то есть оставаться дома и дать врачам возможность выполнять свою работу, которая действительно огромна. Они герои нашего времени. Их нужно поблагодарить за все, что они делают.

Я прожил момент, очень похожий на этот - авария на Чернобыльской АЭС. Тогда мне было девять лет. Мы должны избегать глупого поведения. Никто из нас не может быть уверен, что не заразился вирусом. Мы не должны выходить на улицу, мы должны думать не только о себе, а и о тех людях, для которых инфекция станет большой проблемой.

Желаю здоровья всем итальянцам, я всегда рядом с вами. Мы должны жить с надеждой, что все станет лучше. Мы все вместе выберемся из этого", – рассказал Андрей Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко коронавирус
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Источник:
Sky Sport Italia
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