Андрей Павелко: Этот период очень сложный для украинского футбола. Тяжелыми будут и последствия

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал ситуацию вокруг коронавируса.

"К сожалению, последние новости, поступающие из различных регионов Украины и мира, очень неутешительные. Несмотря на героические усилия медиков, общественности и руководства разных стран, COVID-19 стремительно распространяется.

Как следствие, продолжительность карантина в нашем государстве продлен на длительный срок. Необходимость таких мер, несмотря на все ограничения для нашего с вами повседневной жизни, очевидна. Ведь только так можно минимизировать риск массового заражения, несет серьезные угрозы для здоровья и жизни многих людей. А сама жизнь и здоровье являются самой большой ценностью, которой в сложившейся ситуации, не имеем права пренебрегать.

Все мы прекрасно понимаем, что этот период является чрезвычайно сложным и для украинского футбола, и для европейского футбола в целом. Тяжелыми будут и его последствия в будущем. Особенно неприятной является неизвестность, с которой пришлось столкнуться, ведь никто пока не знает, как долго продлится пандемия и какими будут ее окончательные масштабы. Но в силах каждого из нас сделать так, чтобы совместно выйти победителями из сверхсложного поединка с COVID-19.

Остальные проблемы мы обязательно решим тогда, когда отступит основная угроза. И вместе будем наслаждаться интересными футбольными мгновениями на наших стадионах, вместе будем радоваться новым победам украинских клубов и национальных сборных!", - рассказал Андрей Павелко.