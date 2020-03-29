Гол Милевского, победа Вернидуба, увольнение Табареса. Главные новости за 28 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 28 марта

Как известно, полномочия швейцарца Томаса Гримма заканчиваются в апреле, из-за эпидемии выборы нового президента Лиги перенесли на конец апреля. Тем не менее, это не помешало Гримму дать откровенное интервью швейцарским СМИ. В частности, он удивляется "специфичности" владельцев украинских клубов с неоднозначной репутацией. Гримм отметил, что в Украине не понимают важности создать именно сильную лигу и каждый руководствуется собственными интересами.

По итогам голосования болельщиков лучшим тренером чемпионата Украины в марте стал наставник "Десны" Александр Рябоконь. Под его руководством черниговцы одолели "Олимпик" и "Зарю" и поделили очки с киевским "Динамо". Лучшим игроком был признан Богдана Михайличенко, гол которого принес победу "Заре" над "Шахтером". Он опередил Александра Филиппова из "Десны" и Тайсона.

Итальянец Андреа Малдера сообщил, что Андрей Шевченко постоянно следит за молодежной сборной и консультируется с Русланом Ротанем. Пока из команды U-21 в ближе всего к национальной сборной три игрока - защитники Попов и Бондарь, а также форвард Супряга.

Оскар Табарес возглавлял двукратных чемпионов мира 15 лет. Под его руководством Уругвай доходил до полуфинала на ЧМ-2010, а также выигрывал Копа Америка-2011. Однако из-за тяжелого экономического положения Федерация футбола Уругвая решила попрощаться с тренером. Под сокращение также попали еще 400 работников Федерации.

Чемпион Беларуси "Динамо" Брест играл в рамках второго тура со "Слуцком". Единственный мяч в игре в середине первого тайма головой забил Артем Милевский. Голом также отметился воспитанник "Шахтера" - Евгений Чаговець. Его ФК "Минск" одолел в дерби "Динамо" со счетом 3:2. Кроме Чаговца за горожан играли еще три украинца - Насибулин, Рыжук и Васильев, в составе "Динамо" выходил Артем Сухоцкий.

"Шахтер" из Солигорска обыграл "Городею" на выезде со счетом 2:0, при этом команда украинского тренера еще и не реализовала пенальти. А вот многократный чемпион БАТЭ неожиданно уступил "Славии" из Мозыря. После двух туров лидируют ФК "Минск", "Энергетик-БГУ" и "Жодино", которые набрали максимум очков. Далее следует "Динамо" (Брест) Милевского, Нойока и Хачериди.

Команда туринского гранда во главе с главным тренером Маурицио Сарри согласилась не получать зарплаты в течение следующих четырех месяцев. Таким образом, "Ювентус" сэкономит 90 млн евро.