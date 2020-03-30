Потенциальная замена Гвардиоле, позиция Хави, травма Хачериди. Главные новости за 29 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 28 марта

После того, как УЕФА наказал "Манчестер Сити" за нарушение финансового Fair Play, Хосеп Гвардиола заявил, что останется с командой. Впрочем, в клубе понимают, что гарантии удержать такого специалиста нет, поэтому определились с потенциальным преемником. Выбор боссов горожан остановился на легенде "Арсенала" Патрике Виейра, который сейчас тренирует "Ниццу".

Бывшая звезда каталонского клуба был близок к подписанию контракта с "Барселоной" зимой, однако сделка так и не состоялась. Сейчас Хави дал в интервью, в котором заявил, что он уже готов к такой ответственности, но назвал условие, при котором станет тренером "Барсы" - последнее слово всегда будет за ним. Интересно, что в этот же день вышла новость, что нынешний наставник команды Кике Сетьен останется на посту и на следующий сезон.

Как известно, еще в 2017 году "Челси" получил разрешение на строительство нового стадиона на месте "Стэмфорд Бридж". Однако после того, как Роману Абрамовичу было отказано в визе, проект был заморожен. 31-го марта истекает срок разрешения на строительство. В связи с этим лондонский клуб объявил, что "Челси" вернется к этому вопросу, если экономическая ситуация улучшится.

Эдуардо Камавинга дебютировал в Лиге 1 в 16 лет, сейчас на счету уже 17-летнего игрока 36 матчей за "Ренн", один гол и два ассиста. В частности, он был игроком матча против ПСЖ, в котором его команда победила 2:1. Неудивительно, что на Камавингу обращают внимание гранды. В частности, "Реал" видит в нем идеальную замену для Каземиро в будущем. Королевский клуб готов уже этим летом потратить 80 млн евро на приобретение Эдуардо.

Хачериди получил травму

Бывший защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди еще в октябре подписал контракт с брестским "Динамо". Однако до сих пор не дебютировал в составе новой команды, хотя в Беларуси уже сыграли один этапа Кубка и два тура чемпионата. Как оказалось, Евгений сломал палец на тренировке, поэтому и не может сейчас играть. Сроки восстановления Хачериди главный тренер брестской команды не сообщил.

Егор Назарина, который перешел в "Карпаты" из бельгийского "Антверпена", за короткое время сумел стать одним из лидеров зелено-белых. Однако львовянам вряд ли удастся его сохранить в составе. Как сообщают бельгийские СМИ, сам игрок не желает оставаться в "Карпатах" и летом вернется в "Антверпен". Правда, пока не ясно, даст клуб ему новый шанс или же выставит на трансфер.

Одно из ведущих испанских изданий назвало семь игроков, среди которых конечно выделяются представители градов. As называет Фрэнки де Йонга, который перешел из "Аякса" в "Барселону" за 75 млн, Жоау Фелиша, за которого "Атлетико" заплатил "Бенфике" 126 млн евро, и Луку Йовича - форварда "Реала" за 60 млн евро.