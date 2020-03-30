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Потенциальный трансфер Назарины и замена Гвардиоле. Главные новости за 29 марта. Аудио

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Потенциальный трансфер Назарины и замена Гвардиоле. Главные новости за 29 марта. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 29 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеПотенциальная замена Гвардиоле, позиция Хави, травма Хачериди. Главные новости за 29 марта

У "Манчестер Сити" нет гарантий касательно того, что Гвардиола останется в Англии – замена уже найдена? Хави готов возглавить "Барселону", заморозка реконструкции стадиона "Челси", а также другие новости футбола. Повреждение экс-защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Евгения Хачериди и потенциальное возвращение Егора Назарины в "Антверпен". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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