Потенциальный трансфер Назарины и замена Гвардиоле. Главные новости за 29 марта. Аудио

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У "Манчестер Сити" нет гарантий касательно того, что Гвардиола останется в Англии – замена уже найдена? Хави готов возглавить "Барселону", заморозка реконструкции стадиона "Челси", а также другие новости футбола. Повреждение экс-защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Евгения Хачериди и потенциальное возвращение Егора Назарины в "Антверпен". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.