Потенциальный трансфер Назарины и замена Гвардиоле. Главные новости за 29 марта. Аудио
Информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 29 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Читайте такжеПотенциальная замена Гвардиоле, позиция Хави, травма Хачериди. Главные новости за 29 марта
У "Манчестер Сити" нет гарантий касательно того, что Гвардиола останется в Англии – замена уже найдена? Хави готов возглавить "Барселону", заморозка реконструкции стадиона "Челси", а также другие новости футбола. Повреждение экс-защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Евгения Хачериди и потенциальное возвращение Егора Назарины в "Антверпен". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...