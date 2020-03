Бавария поздравила Тимощука с Днем рождения, выложив в Твиттер подборку голов Анатолия

Анатолий Тимощук – опорный хавбек с узнаваемым пушечным выстрелом (почти всегда в шестерку ворот), экс-капитан донецкого "Шахтера" и питерского "Зенита", бывший полузащитник мюнхенской "Баварии" и национальной сборной Украины. Сегодня, 30 марта, уроженцу Луцка исполняется 41 год.

Пресс-служба "немецкой машины" поделилась в Твиттере подборкой лучших голов Тимощука в период выступлений в Бундеслиге: здесь и фирменные выстрелы, и выжатый максимум из свидания с голкипером, и своевременное завершение с линии ворот.

