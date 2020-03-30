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Бавария поздравила Тимощука с Днем рождения, выложив в Твиттер подборку голов Анатолия

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Т-44 сегодня 41 год!

Бавария поздравила Тимощука с Днем рождения, выложив в Твиттер подборку голов Анатолия
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Анатолий Тимощук – опорный хавбек с узнаваемым пушечным выстрелом (почти всегда в шестерку ворот), экс-капитан донецкого "Шахтера" и питерского "Зенита", бывший полузащитник мюнхенской "Баварии" и национальной сборной Украины. Сегодня, 30 марта, уроженцу Луцка исполняется 41 год.

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Пресс-служба "немецкой машины" поделилась в Твиттере подборкой лучших голов Тимощука в период выступлений в Бундеслиге: здесь и фирменные выстрелы, и выжатый максимум из свидания с голкипером, и своевременное завершение с линии ворот.

Анатолий является рекордсменом по числу сыгранных матчей за сборную Украины: 144 (на втором месте нынешний тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко).

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В статье: Анатолий Тимощук Бавария (Мюнхен)
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