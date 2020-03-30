Бавария поздравила Тимощука с Днем рождения, выложив в Твиттер подборку голов Анатолия
Т-44 сегодня 41 год!
Анатолий Тимощук – опорный хавбек с узнаваемым пушечным выстрелом (почти всегда в шестерку ворот), экс-капитан донецкого "Шахтера" и питерского "Зенита", бывший полузащитник мюнхенской "Баварии" и национальной сборной Украины. Сегодня, 30 марта, уроженцу Луцка исполняется 41 год.
Пресс-служба "немецкой машины" поделилась в Твиттере подборкой лучших голов Тимощука в период выступлений в Бундеслиге: здесь и фирменные выстрелы, и выжатый максимум из свидания с голкипером, и своевременное завершение с линии ворот.
Happy 41st birthday to everyone's favourite #⃣4⃣4⃣! ????— FC Bayern English (@FCBayernEN) March 30, 2020
Have a good one, @Timo_44 ????#MiaSanMia pic.twitter.com/BeoHsYs35P
Анатолий является рекордсменом по числу сыгранных матчей за сборную Украины: 144 (на втором месте нынешний тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко).