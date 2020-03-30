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УЕФА 1 апреля обсудит с национальными ассоциациями вопросы календаря

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Состоится видеоконференция 1 апреля

УЕФА 1 апреля обсудит с национальными ассоциациями вопросы календаря
Новина українською

УЕФА пригласил генеральных секретарей всех 55 национальных европейских ассоциаций 1 апреля принять участие в видеоконференции.

Европейский футбольный союз хочет обсудить возможный дальнейший календарь сезона.

Встреча будет посвящена ситуации во всех соревнованиях УЕФА среди сборных и клубов, контрактам футболистов и трансферной системой в европейском футболе.

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В статье: УЕФА коронавирус
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