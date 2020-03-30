УЕФА 1 апреля обсудит с национальными ассоциациями вопросы календаря
Состоится видеоконференция 1 апреля
УЕФА пригласил генеральных секретарей всех 55 национальных европейских ассоциаций 1 апреля принять участие в видеоконференции.
Европейский футбольный союз хочет обсудить возможный дальнейший календарь сезона.
Встреча будет посвящена ситуации во всех соревнованиях УЕФА среди сборных и клубов, контрактам футболистов и трансферной системой в европейском футболе.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Официальный сайт УЕФА
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...