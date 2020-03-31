АПЛ в лагерях, собрание УЕФА и снижение зарплат в Барселоне. Главные новости за 30 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 30 марта

УЕФА планирует разработать варианты возобновления сезона

Европейский футбольный союз собирает генеральных секретарей всех национальных ассоциаций континента, чтобы принять участие в видеоконференции. УЕФА первого апреля хочет обсудить возможный дальнейший календарь сезона. Встреча будет посвящена ситуации во всех соревнованиях среди сборных и клубов, контрактам футболистов и трансферной системе в европейском футболе.

В Барселоне существенно снизят зарплаты на время карантина

Капитан "гранатово-синих" Лионель Месси сообщил, что каталонский клуб готов к снижению зарплат игроков на 70% - в связи с коронавирусом Covid-19. Футболисты помогут клубу рассчитаться с работниками. Месси от имени игроков "Барселоны" выразил возмущение по поводу слухов, мол, игроки категорически отказываются от компромисса по зарплатам.

На Туманном Альбионе ищут разные варианты продолжения сезона

Появилась информация, что чемпионат Англии может быть доигран в изолированных лагерях в Лондоне и центральных частях страны – с июня по июль. В ход пойдут тренировочные базы клубов, а не стадионы. Руководство АПЛ настаивает на проведении матчей при пустых трибунах, но клубы продолжают продвигать идею лагерей. Таким образом, планируется создать календарь на 92 оставшихся матча, которые будут проходить каждый день. Чтобы выполнить план, игрокам и сотрудникам клубов придется жить в изоляции от своих семей.

Аннулировать сезон предлагает Кейн

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн хочет завершить сезон: Я знаю, что АПЛ сделает все возможное, чтобы закончить сезон. Мне кажется, что точка невозврата – это конец июня. Играть в июле или августе. В этом нет смысла. Очевидно, что я не разбираюсь в финансовой стороне вопроса, но сезон нужно аннулировать, если мы не успеем к концу июня.

Стало известно, кто будет исполнять обязанности гендиректора Зари

Наставник луганчан Виктор Скрипник сообщил, что вакантную должность генерального директора после увольнения Сергея Рафаилова занял Органов. "Рафаилов покинул клуб. 26 марта был последним днем. Станислав Органов будет выполнять его обязанности. Это заместитель Рафаилова. Думаю, до конца сезона или до того момента, когда он снова восстановится. Потом президент клуба будет принимать решение".

Игроки МФК Николаев временно работают слесарями

Глава наблюдательного совета "корабелов" Сергей Кантор сообщил, что три футболиста второй команды клуба (Вторая лига) начали работать на заводе "Экватор". Слесарями будут работать - Дмитрий Сергеев, Илья Ялосовецкий и Даниил Гриненко. "Они не поехали домой на время карантина, так как проживают на территории, где идут боевые действия. Предложили им работу, они согласились получить рабочие профессии", - сообщил Кантор. Так реализуется социальная программа, направленная на популяризацию спорта среди молодежи.