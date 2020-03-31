Новый гендиректор Зари и футболисты-слесари в Николаеве. Главные новости за 30 марта. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 30 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Читайте такжеАПЛ в лагерях, собрание УЕФА и снижение зарплат в Барселоне. Главные новости за 30 марта
УЕФА обсудит возможный дальнейший календарь сезона в формате видеоконференции, но у АПЛ уже есть готовое решение – оно включает в себя так называемые "изолированные лагеря", но это не все новости футбола. Сообщение от капитана "Барселоны" Лионеля Месси по поводу зарплат игроков клуба, новый генеральный директор луганской "Зари" и как 3 футболиста "Николаева" устроились на работу слесарями. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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