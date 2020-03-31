Май, июнь и сентябрь - УЕФА рассматривает три даты возобновления сезона
Пока что наиболее вероятным смотрится июнь
УЕФА рассматривает три варианта возобновления матчей нынешнего сезона.
По информации As, рассматриваются три возможные даты – май, июнь и сентябрь.
Май представляется маловероятным вариантом из-за неравномерного распространения коронавируса по Европе, а выбор сентября означает необходимость кардинальной перестройки следующего сезона.
Поэтому на данный момент функционеры считают, что наиболее приемлемым вариантом возобновления матчей в Европе был бы июнь.
Напомним, что 1 апреля УЕФА проведет собрание по поводу нового расписания чемпионатов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...