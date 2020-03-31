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Май, июнь и сентябрь - УЕФА рассматривает три даты возобновления сезона

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Пока что наиболее вероятным смотрится июнь

Май, июнь и сентябрь - УЕФА рассматривает три даты возобновления сезона
Новина українською

УЕФА рассматривает три варианта возобновления матчей нынешнего сезона.

По информации As, рассматриваются три возможные даты – май, июнь и сентябрь.

Май представляется маловероятным вариантом из-за неравномерного распространения коронавируса по Европе, а выбор сентября означает необходимость кардинальной перестройки следующего сезона.

Поэтому на данный момент функционеры считают, что наиболее приемлемым вариантом возобновления матчей в Европе был бы июнь.

Напомним, что 1 апреля УЕФА проведет собрание по поводу нового расписания чемпионатов.

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В статье: УЕФА
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