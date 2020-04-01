Варианты от УЕФА, претендент на Тете, цены в Беларуси. Главные новости за 31 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 31 марта

По данным As, Европейский футбольный союз считает маловероятным восстановление чемпионатов в мае из-за неравномерности распространения эпидемии по континенту. Если начинать в сентябре, придется переделывать календарь на следующий сезон. Оптимальным выглядит вариант с июнем. Напомним, что 1 апреля состоится собрание членов УЕФА по поводу нового расписания.

Кажется, Паулу Фонсека, если бы мог, то перевез бы в Рим чуть ли не весь "Шахтер". По крайней мере, такой вывод можно сделать из сообщений итальянских СМИ. На этот раз они пишут, что "Рома" рассматривает возможность приобретения Тете, который может закрыть позицию на обоих флангах атаки. К слову, зимой бразильцем 2000-го года рождения интересовалась "Бавария". А для "Ромы" это уже пятый игрок "Шахтера" в списке желаемых целей - ранее писали о Маркосе Антонио, Додо, Мудрике и Коваленко.

Польский защитник киевского клуба Томаш Кендзера рассказал, что зимой "Динамо" получало предложение по нему от представителя более сильного чемпионата. Однако стороны не сошлись в цене. Поляк не стал называть клуб, отметив, что летом потенциальный покупатель снова может попытаться его приобрести.

Одним из самых дорогих игроков единственного в Европе чемпионата, который не остановился из-за эпидемии коронавируса, стал украинский полузащитник Александр Нойок. Его портал оценивает в 1,5 млн евро, как и местных сборников Гордейчука и Драгуна. Евгений Хачериди занимает пятое место в условном рейтинге с ценой 1,2 млн. Артем Милевский не попал в первую сотню, его условная стоимость составляет 100 000 евро.

Ожидается, что летом "Манчестер Юнайтед" выйдет на рынок с целью существенного усиления состава. Для атаки приоритетом является Джейдон Санчо из "Боруссии", говорят, что в Манчестере ему готовы платить 450 000 евро в неделю. А вот в защиту Оле-Гуннар Сульшер хочет приобрести Матейса де Лигта. У голландца не слишком убедительные позиции в Турине, к тому же рассматривается вариант его обмена на Поля Погба.

Каталонский гранд решил продать француза Самуэля Умтити за его травматичности. "Барселона" отпустит игрока, если покупатель предложит 50 млн евро. Сейчас претендентов есть два, оба из Лондона - "Челси" и "Арсенал". Умтити играет за "Барселону" с 2016-го года, на счету француза 105 матчей и шесть выигранных трофеев.

В результате ДТП в Житомирской области погиб бывший депутат, основатель банков "Аваль" и "Прометей", бизнесмен и президент Ассоциации аматорского футбола Украины Федор Шпиг. Его водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и загорелся. В результате аварии погибли и Шпиг, и водитель, еще одна пассажирская доставлена ​​в больницу в тяжелом состоянии.