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Очередной интерес Ромы к игроку Шахтера и признание Кендзеры. Главные новости за 31 марта. Аудио

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Очередной интерес Ромы к игроку Шахтера и признание Кендзеры. Главные новости за 31 марта. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 31 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

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Варианты возобновления чемпионатов от УЕФА, очередной интерес Паулу Фонсеки к исполнителю бывшей команды и трансферное предложение по Кендзере, но это не все новости футбола. В результате ДТП погиб президент Ассоциации аматорского футбола Украины Федор Шпиг, портал Transfermarkt обновил ценники по Беларуси – обновленные прайсы получили Нойок, Хачериди и Милевский. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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