Очередной интерес Ромы к игроку Шахтера и признание Кендзеры. Главные новости за 31 марта. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 31 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Варианты возобновления чемпионатов от УЕФА, очередной интерес Паулу Фонсеки к исполнителю бывшей команды и трансферное предложение по Кендзере, но это не все новости футбола. В результате ДТП погиб президент Ассоциации аматорского футбола Украины Федор Шпиг, портал Transfermarkt обновил ценники по Беларуси – обновленные прайсы получили Нойок, Хачериди и Милевский. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.