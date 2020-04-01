Килограмм грязи на лысине Ольшанского. Как над сборником СССР Ивано-Франковск смеялся

В карьере бывшего наставника ужгородского "Закарпатья" и луцкой "Волыни" Петра Кушлика были многолетние выступления за родной ивано-франковский "Спартак", который играл в первой лиге чемпионата СССР. В одном из домашних матчей спартаковцев произошел случай, о котором до сих пор вспоминают болельщики со стажем. О нем Петр Иванович рассказал корреспонденту UA-Футбол.

"В марте 1978-го мы играли в Ивано-Франковске с московским ЦСКА на Кубок СPСР. Собрался полный стадион, 15 тысяч народа! Несмотря на раскисшее от влаги поле, была хорошая "заруба", игра шла на встречных курсах. В одном из эпизодов в центре поля я выиграл сложное единоборство у одного из армейцев, и тут Сергей Ольшанский мне говорит: "Ты что, сынок, нажрался сырого мяса?". А я в ответ: "Все нормально. Ты еще жив?". Он замолчал.

Но через некоторое время снова момент: я второй раз вырываю мяч в подкате, забираю - и отдаю партнеру по команде. А сам думаю: побегу вперед, чтобы получить передачу. Крикнул одному из наших "Дай!" - и сам рванул метров на пятнадцать. Одноклубник навесил, а я на ходу принял мяч на грудь и пробросил его себе вперед. В этот момент Ольшанский находился рядом, и сделав шаг, завалил меня на вязкий газон. Оказавшись в болоте обеими руками по локоть, я услышал от армейца несколько пренебрежительное: "Вставай, молодой, ты симулируешь!".

А тут как раз судья бежит с желтой карточкой начеку. Чтобы несколько смягчить свою вину, Ольшанский рукой взял меня за одну руку и стал помогать подняться с газона. На другую же мою руку после падения в грязь налепился килограмм болота, которое я на гладкую, как стекло, лысину наклоненного надо мной москвича и положил. Как бы обнимая. Вы бы видели эту картину: стоит игрок ЦСКА и сборной СССР Ольшанский, а с его головы по лицу стекает грязь. Армеец в шоке начал вытираться собственной футболкой, а весь стадион живо аплодировал. Смех на трибунах не утихал минут пять.

Правда, за неспортивное поведение арбитр показал мне желтую карточку. Затем в раздевалке начальник команды мне говорит: "Петр, ты почему сборника обижаешь?". А я ему: "Да никакого я не оскорблял! Наоборот - как раз он меня оскорблял. А я что, должен падать перед ним на колени?". - "Будешь наказан: со ставки 160 рублей переводишься на 110".

После матча выходим из раздевалок - и неожиданно столкнулись с Сергеем Ольшанским в дверях. "Ну что, молодой?", - спрашивает он, глядя на меня из-под шапочки, которая плотно облегала его лысину. "Прощай, если что-то не так", - говорю. "Да ничего-ничего, брат. Бывает, это же игра. Я прав, и ты тоже прав - меня немного опозорил", - окончательно положил конец недоразумению армеец. После этого я предложил все забыть и тему было закрыто. А на память об Ольшанском взял себе ту самую шапочку, которую уже по-дружески "экспроприировал" с его головы. Он не возражал: "Бери, - говорит. - Будешь иметь на память". Она у меня сохранилась по сегодняшний день - я в ней делаю пробежки.

Но на этом тема нашего знакомства с Сергеем Ольшанским не закончилось. Прошло более десяти лет и я приехал в Москву на учебу в Высшую школу тренеров. Ее директор Вячеслав Варюшин меня, как заместителя старосты группы слушателей, как-то подзывает и спрашивает: "Петр, сегодня в Москве хоккей - СССР - Канада в рамках турнире на приз "Известий". Хотите пойти?". - "Конечно же, хочу! И не только я, а вся группа из 45 человек".

Варюшин уточнил, до какого входа во Дворце спорта нужно подойти, чтобы группу провели на отведенный для нее сектор. Приехали мы на хоккей, зашли к постройке - а там в указанном месте на служебном входе стоят три человека высоких военных чинов - подполковник и двое полковников. Когда я сказал, что мы группа из ВШТ, один из военных мне говорит: "О вашей группе нам доложили. Всех проведут на сектор, а вы, молодой человек, останьтесь". Я сначала не понял, почему. Но лицо этого полковника мне показалось знакомым. Через мгновение, когда мои коллеги по группе пошли на сектор, человек в форме вдруг снимает военную фуражку и, блеснув лысиной, говорит: "Привет, дорогой!". Я опешил: "Это ты, Серега?" - "Я!", - ответил полковник, которым оказался ... Ольшанский. Такой неожиданной встречи я никак не ожидал! Мы обнялись, дружески поцеловались, а он и говорит своим коллегам: "Вот этот парень в Ивано-Франковске поставил мне на лысину килограмм грязи". И все дружно засмеялись.

Сергей Ольшанский атакует игрока Спартака, но не ивано-франковского, а московского

А дальше Ольшанский, который по завершении выступлений в ЦСКА остался армейцем, но уже в другой роли, повел меня с другими военными в свой кабинет. В то время, когда мои коллеги по группе ВШТ наслаждались хоккеем, я наблюдал, как полковник Ольшанский доставал из сейфа хлеб, кусок сала и двухлитровый бутыль водки. Разливая ее в несколько приемов в четыре граненые стаканы, он произносил тосты за здоровье и футбольное братство. Правда, я ограничился только одной дозой - и пошел смотреть хоккей.

А после матча мой старый знакомый распорядился, чтобы всю нашу группу к месту дислокации в Измайлово отвез служебный автобус".