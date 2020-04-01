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Этих "натуралов" не берем. Карантинный спецвыпуск ТаТоТаке до 1 апреля

Общие новости
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А как иначе, когда один из ведущих - из Одессы? "LOL" и "ROFL" от ребят

Этих "натуралов" не берем. Карантинный спецвыпуск ТаТоТаке до 1 апреля
Новина українською

Михаил Спиваковский и Сергей Болотников записали из своих бэкстейджев спецвыпуск шоу ТаТоТаке, посвященный на 1 апреля.

Друзья, мы не оставим вас в одиночестве в такой трудный период!

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Давайте немного отвлечемся от плохих новостей и развлечемся.

Мы сделали подборку самых смешных бэкстейджев за кулисами съемок нашего шоу. Энджой!

И как всегда в программе - содержание:

  • Секс
  • Украинский от Спиваковского
  • Коллапсы ведущих
  • Троллинг
  • Жесткий юмор об украинском футболе
  • Игра Спиваковского во время сьемок
  • Бэкстейдж из интервью
  • Просьба от ведущих к зрителям

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В статье: ТаТоТаке Михаил Спиваковский 1 апреля
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Источник:
ТаТоТаке

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