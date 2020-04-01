Этих "натуралов" не берем. Карантинный спецвыпуск ТаТоТаке до 1 апреля

Михаил Спиваковский и Сергей Болотников записали из своих бэкстейджев спецвыпуск шоу ТаТоТаке, посвященный на 1 апреля.

Друзья, мы не оставим вас в одиночестве в такой трудный период!

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Давайте немного отвлечемся от плохих новостей и развлечемся. Мы сделали подборку самых смешных бэкстейджев за кулисами съемок нашего шоу. Энджой!

И как всегда в программе - содержание: