Этих "натуралов" не берем. Карантинный спецвыпуск ТаТоТаке до 1 апреля
А как иначе, когда один из ведущих - из Одессы? "LOL" и "ROFL" от ребят
Михаил Спиваковский и Сергей Болотников записали из своих бэкстейджев спецвыпуск шоу ТаТоТаке, посвященный на 1 апреля.
Друзья, мы не оставим вас в одиночестве в такой трудный период!
Давайте немного отвлечемся от плохих новостей и развлечемся.
Мы сделали подборку самых смешных бэкстейджев за кулисами съемок нашего шоу. Энджой!
И как всегда в программе - содержание:
- Секс
- Украинский от Спиваковского
- Коллапсы ведущих
- Троллинг
- Жесткий юмор об украинском футболе
- Игра Спиваковского во время сьемок
- Бэкстейдж из интервью
- Просьба от ведущих к зрителям
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Источник:ТаТоТаке
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