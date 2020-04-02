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Худжамов покидает Мариуполь, Реал постепенно снижает оклады. Главные новости за 1 апреля. Аудио

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Худжамов покидает Мариуполь, Реал постепенно снижает оклады. Главные новости за 1 апреля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 1 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеНовое решение УЕФА, уход Худжамова, стратегия Реала. Главные новости за 1 апреля

Решение УЕФА не привязывать сезон к конкретной дате, а реагировать по ситуации, плюс прекращение сотрудничества между "Мариуполем" и Рустамом Худжамовым, но и это не все новости футбола. Ситуация с зарплатами в мадридском "Реале", хорошие новости от "Валенсии" и продление контракта одного из лидеров туринского "Ювентуса". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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