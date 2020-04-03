Первая отмена чемпионата в Европе, в Динамо может вернуться бразилец. Главные новости за 2 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 2 апреля

Совет директор бельгийской Про Лиги пришел к заключению, что из-за пандемии коронавируса сезон 19/20 не сможет быть доигран до 30 июня. Как сообщается на официальном сайте организации, чемпионат решено прекратить. Окончательным распределением мест займется комитет лицензирования. После 29 туров в лиге лидирует “Брюгге”, “Гент” занимает второе место, “Шарлеруа” – третье. Следом за чемпионатом Бельгии, может быть отменено и первенство Нидерландов. За досрочное завершение сезона выступают семь клубов Эредивизи, в том числе “Аякс”, “АЗ” и “ПСВ”.

Руководство Ла Лиги предложила клубам план по возобновлению матчей в первенстве Испании. В частности в нем приведены правила, соблюдение которых позволит футболистам вернуться к работе, не ставя под угрозу свое здоровье и окружающих. В то же время, как подсчитала Marca, клубы Ла Лиги потеряют 957 миллионов евро, если сезон не будет завершен.

Итальянская "Рома" продолжает рассматривать вариант с приобретением бразильского хавбека “Шахтера” Тете. Как сообщает Gazzetta dello Sport, трансфер продолжает лоббировать главный тренер римского клуба Паулу Фонсека. Португальский специалист уже обсудил с руководством трансфер Тете, и настаивает на его приобретении.

В начале января “Динамо” согласовало годичную аренду бразильского фулбека Сидклея в “Коринтианс” за 600 000 евро и с правом выкупа. Как оказалось, бразильский клуб не в полной мере выполняет обязательства перед “Динамо”. По информации Gazeta Esportiva, киевский клуб может обратиться в ФИФА, чтобы заставить “Коринтианс” выполнять контракт. Сидклей сыграл всего четыре матча за бразильскую команду, проиграв конкуренцию на своей позиции. “Коринтианс” сокращает свои расходы из-за кризиса в футболе, и надеется, что “Динамо” примет ситуацию такой, как она есть.

Эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели заявил о том, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост президента УПЛ. "Все, что плохо для Премьер-лиги – плохо и для меня в том числе. Сейчас есть один кандидат на пост президента УПЛ. Хочу вам официально сказать, что я выдвигаю свою кандидатуру сам лично на пост президента. Меня не выдвигает ни один клуб, я ни с кем не обсуждал это, ни с кем не советовался, не просил меня поддержать”, – сказал Метревели.