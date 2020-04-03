Метревели идет в президенты УПЛ, а Динамо возвращает Сидклея? Главные новости за 2 апреля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 2 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
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Совет директоров бельгийской Про Лиги решил, что из-за пандемии коронавируса сезон 19/20 нужно завершить, а руководство Ла Лиги оценило потери при подобном сценарии (спойлер: миллиард евро), но это не все новости футбола. Фонсека продолжает проявлять интерес к Тете, "Динамо" может обратиться в ФИФА по поводу Сидклея, а эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели идет в президенты… УПЛ. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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