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Месси не отстоял доброе имя сборной Украины - Зинченко в 1/2 выбыл из турнира по FIFA 20

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Саша играл против "Манчестер Сити"

Месси не отстоял доброе имя сборной Украины - Зинченко в 1/2 выбыл из турнира по FIFA 20
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Игрок сборной Украины и английского "Манчестер Сити" 23-летний Александр Зинченко провел матчи 1/2 турнира по FIFA 20 от портала "433" между профессиональными футболистами.

Соперником Александра был португальский нападающий "Вулверхэмптона" Диогу Жоте.

Украинец выбрал себе "Барселону", а португалец - "Манчестер Сити".

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В первом матче была зафиксирована ничья 3:3, а два следующих Зина проиграл - 0:4 и 2:4.

На пути в полуфинал турнира Александр прошел Даниила Кругового из "Уфы", Михаэля Грегорича с "Шальке 04" и шотландца Билли Гилмора из "Челси".

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В статье: Турнир Александр Зинченко FIFA 20
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