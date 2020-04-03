Месси не отстоял доброе имя сборной Украины - Зинченко в 1/2 выбыл из турнира по FIFA 20
Саша играл против "Манчестер Сити"
Игрок сборной Украины и английского "Манчестер Сити" 23-летний Александр Зинченко провел матчи 1/2 турнира по FIFA 20 от портала "433" между профессиональными футболистами.
Соперником Александра был португальский нападающий "Вулверхэмптона" Диогу Жоте.
Украинец выбрал себе "Барселону", а португалец - "Манчестер Сити".
Читайте такжеМилевский пообещал Зинченко свою золотую медаль
В первом матче была зафиксирована ничья 3:3, а два следующих Зина проиграл - 0:4 и 2:4.
На пути в полуфинал турнира Александр прошел Даниила Кругового из "Уфы", Михаэля Грегорича с "Шальке 04" и шотландца Билли Гилмора из "Челси".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...