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Александр Алиев рассказал, зачем открыл канал в YouTube

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Сам бы не смог вести канал в YouTube - этим нужно заниматься

Александр Алиев рассказал, зачем открыл канал в YouTube
Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев прокомментировал открытие своего видео канала в сети.

– Тебя как-то спросили, не думал ли ты открыть свой канал в YouTube, на что ты ответил: "Нет, зачем оно надо? Вот это там пиариться. Все знают, какой я человек. Если открывать канал, этим надо заниматься, и так много дел хватает". Подписчик пишет: "Мое мнение, Саша, ты просто балабол".

– Ну если он так думает – ради бога. Флаг ему в руки ставлю. Конечно, я не думал открывать YouTube-канал, но благодаря Панкову и Бебеху, почему нет? Если это пошло у Мили, люди писали в комментариях: "Почему бы Кенту не открыть свой канал?"

Я не говорю, что не буду у Мили на канале. Думаю, и он у меня будет. Мы будем вести каналы. Вдвоем интереснее. Но если бы я хотел сам, этим нужно заниматься. Сам бы я не смог вести канал, если он имеет это в виду. А здесь помогаете вы, Бебех и Панков, за это очень благодарен, – сказал Алиев.

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В статье: Александр Алиев
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Источник:
Youtube-канал Кент

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