Поражение Милевского, позор Ливерпуля, тренировки в Германии. Главные новости за 4 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 5 апреля

Президент Союза Александр Чеферин заявил, что еврокубковый сезон 2019/2020 должен быть доигран до третьего августа. По его словам, возможен вариант матчей на нейтральном поле, также не исключено, что четвертьфиналы и полуфиналы будут состоять из одного поединка. Впрочем, Чеферин заметил, что УЕФА будет выходить из ситуации, которая складывается на континенте.

Правительство Англии в условиях эпидемии взяло на себя выплату 80% зарплат работникам, которых вынужденно отправляют в отпуск. Этой программой воспользовался и "Ливерпуль", чем существенно подмочил свою репутацию в глазах местных СМИ. Во многих изданиях вышли материалы, суть которых сводится к тому, что такой богатый клуб с многомиллионными телевизионными и рекламными контрактами не должен пользоваться государственной помощью.

В Беларуси было сыграно три матча в рамках третьего тура. Сначала "Шахтер" из Солигорска, который возглавляет Юрий Вернидуб, сыграл вничью 0:0 с "Неманом". Затем БАТЭ минимально обыграл "Рух" из Бреста, за который выступают украинцы Ковтун и Мигунов. А напоследок действующий чемпион "Динамо" из Бреста уступил "Славии" из Мозыря 1:2. В основе хозяев вышел Милевский, на замену во втором тайме - Нойок, Хачериди остался на скамейке запасных.

По словам Рустама, ему нужно залечить травму, а контракт заканчивается летом. Поэтому с клубом пришли к общему решению. Сейчас голкипер не определился со своим будущим, не исключено, что завершит карьеру. Все зависит от состояния здоровья. У Худжамова есть планы открыть вратарскую школу, при этом он не исключил возможности подписания контракта с "Колосом".

Наиболее пасующей командой в чемпионате Украины является луганская "Заря". Сразу трое ее представителей входят в первую пятерку - Дмитрий Иванисеня возглавляет условный рейтинг, Михайличенко и Чеберко расположились за Исмаили. При этом лучший процент точности в лиге демонстрируют игроки "Шахтера", в первую пятерку входят четверо игроков - Кривцов, Патрик, Матвиенко, а Маркос Антонио с показателем 93,9% лидирует.

Нападающий бельгийского "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук, который зимой перенес операцию, полностью восстановился и полноценно тренируется на базе клуба. Отмечается, что если бы сейчас не было карантина, Роман работал бы на уровне со всеми. Напомним, что в нынешнем сезоне Яремчук забил 17 голов в 30 матчах за клуб, к тому же 5 раз отличился за сборную.

Ряд клубов Бундеслиги объявили о возобновлении тренировок. Игроки "Шальке" и "Лейпцига" уже занимают на базе, правда, с соблюдением норм безопасности - индивидуально, без контакта. С понедельника к работе приступят футболисты "Баварии". Как отмечает Kicker, команда разделена на малые группы так, чтобы на одном поле работало максимум четыре игрока. Они не будут принимать на базе душ, а приготовленную пищу будут забирать домой.

Впрочем, речь о футболистах, которые пока не играют важной роли на "Сантьяго Бернабеу". Как сообщает Marca, Карло Анчелотти инициирует трансферы Гарета Бэйла и Хамеса Родригеса. Итальянец рассчитывает заманить валлийца и колумбийца в Ливерпуль за счет своего авторитета.