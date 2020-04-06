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Блащиковски спасает Вислу, УЕФА опровергает слова Чеферина. Главные новости за 5 апреля. Аудио

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Блащиковски спасает Вислу, УЕФА опровергает слова Чеферина. Главные новости за 5 апреля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 5 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеПопятная УЕФА, лидер Беларуси, новая стратегия Баварии. Главные новости за 5 апреля

УЕФА опровергает слова Александра Чеферина о том, что ЛЧ и ЛЕ должны завершиться до 3 августа, "Бавария" продлила контракт с Фликом и указала новый путь развития, но это не все новости футбола. Фаворит в гонке за Джейдоном Санчо, благородный поступок экс-игрока дортмундской "Боруссии" и сборная АПЛ от Sky Sports. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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