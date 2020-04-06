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Денисов: Если сезон не будет доигран, это это разрушит финансовый механизм УЕФА

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Директор ТК Футбол рассказал, почему УЕФА не дает Бельгии досрочно завершить чемпионат

Денисов: Если сезон не будет доигран, это это разрушит финансовый механизм УЕФА
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Генеральный директор ТК "Футбол" Александр Денисов рассказал, почему УЕФА не приветствует досрочное завершение национальных чемпионов, приведя в пример Бельгию.

"Сейчас ситуация с Бельгией и их желанием закончить сезон, не доигрывая, очень напоминает ситуацию с ограничительными мерами по коронавирусу: лучше всего – дышать свежим воздухом, но в парке нельзя ходить. В УЕФА заявили, что каждая ассоциация в праве решать, доиграть сезон или завершить досрочно, но на решение Бельгии закончить отреагировала отрицательно.

Объясню, почему УЕФА прав. Вслед за Бельгией пошла цепная реакция. Нидерланды теперь тоже хотят завершить сезон. "Аякс" уже пообещал болельщикам, что вернёт деньги за абонементы за вторую часть чемпионата. По сути, клубы уже распускают футболистов, а значит, эти команды уже не примут участие в доигрывании еврокубков, в случае их возобновления. А это разрушит текущий сезон.

Телетрансляторы Лиги чемпионов и Лиги Европы, не получив матчи, равно как и спонсоры УЕФА, не получившие нужного объема медиа-проявлений в эфире, начнут требовать деньги обратно. Это сотни миллионов евро, которые полагались клубам. По сути, это разрушит финансовый механизм УЕФА и лишит клубы доходов на содержание. А дальше – банкротство клубов и всего европейского футбола. В этом случае футбол убьёт не вирус, а допущенные человеческие ошибки.

Поэтому, концепция УЕФА основывается на том, что должны быть доиграны как нынешние внутренние чемпионаты, так и еврокубки. Соответственно, они предполагают ждать, пока стихнет пандемия, и доиграть евросезон", – заявил Денисов.

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В статье: УЕФА Александр Денисов ТК Футбол
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Источник:
ТК Футбол

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