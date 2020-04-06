Леоненко: Купил себе тренажер и назвал его Фуркад

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко рассказал, чем он занимается во время карантина.

"Карантин проходит как всегда. Руки я всегда мыл. Проблем не вижу с карантином, как ходил 12 километров, так и хожу. Сейчас вот купил тренажер и назвал его "Фуркад". Мартен реально великий, я люблю биатлон. Каждый день взвешиваюсь и меряю давление, поэтому я не набрал килограммов. Сейчас вешу 93,5 кг. Я перестал есть хлеб и колбасу, а с индейки не поправишься.

Мне дома всегда хорошо, тем более у меня есть два кота. Лулу приходит, уверенно ложится у меня между ног (правда, она нелегкая) и смотрит со мной сериал. Также покупаю корм для чужих кошек во дворе. Я звоню всем друзьям, узнаю, как они чувствуют себя - Блохин, Бессонов... Олег Владимирович чувствует себя уверенно, Шаран говорит, что ходит по лесу.

Конечно, я готов к работе, хотя я не считаю ее работой. Для меня это удовольствие. Созванивался недавно со своим "водителем" Шевчуком. Я его так называю, а он меня - "охранником". Конечно, хочется потравить друг друга, посмеяться с Метревели и Денисовым", - сказал Леоненко.