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Че Че и Сидклей портят жизнь Динамо, Де Лигт переходит в Реал? Главные новости за 6 апреля. Аудио

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Че Че и Сидклей портят жизнь Динамо, Де Лигт переходит в Реал? Главные новости за 6 апреля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 6 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеБессрочное продление сезона, смерть Антича и судебные тяжбы Динамо. Главные новости от 6 апреля

ФИФА должна подтвердить бессрочное продление сезона 2019/20, президент ПФЛ рассказал, когда могут возобновиться чемпионаты Первой и Второй лиг, но это не все новости футбола. ФИФА подтвердила правомерность требований "Динамо" касательно платежей по трансферам Че Че и Сидклея, смерть Антича и кончина матери Гвардиолы плюс потенциальный трансфер Де Лигта в "Реал". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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