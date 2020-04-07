Че Че и Сидклей портят жизнь Динамо, Де Лигт переходит в Реал? Главные новости за 6 апреля. Аудио

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ФИФА должна подтвердить бессрочное продление сезона 2019/20, президент ПФЛ рассказал, когда могут возобновиться чемпионаты Первой и Второй лиг, но это не все новости футбола. ФИФА подтвердила правомерность требований "Динамо" касательно платежей по трансферам Че Че и Сидклея, смерть Антича и кончина матери Гвардиолы плюс потенциальный трансфер Де Лигта в "Реал". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.