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Звезды украинского футбола обратились к болельщикам по поводу коронавируса

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Советы от экспертов и известных футболистов

Звезды украинского футбола обратились к болельщикам по поводу коронавируса
Новина українською

Руководители Украинской ассоциации футбола, игроки, тренеры и персонал национальной, молодежной, юношеской, женской, футзальной и киберфутбольной сборных страны обратились к болельщикам в связи с пандемией вируса COVID-19.

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В записи ролике приняли участие Евгений Коноплянка, Александр Шовковский, Андрей Пятов, Ольга Овдийчук, Татьяна Романенко, Яна Калинина, Валерий Бондарь, Михаил Мудрик, Даниил Сикан, врач и шеф-повар сборной, футзалист Николай Микитюк, менеджер киберфутбольнои сборной, а также шефы УАФ Юрий Записоцкий и Андрей Павелко.

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В статье: УАФ коронавирус карантин
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.04.2020 в 08:19
А вам то чого переживати? Майже у кожного 10 Ки млн зелені на рахунках та у кишенях.
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