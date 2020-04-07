Звезды украинского футбола обратились к болельщикам по поводу коронавируса

Руководители Украинской ассоциации футбола, игроки, тренеры и персонал национальной, молодежной, юношеской, женской, футзальной и киберфутбольной сборных страны обратились к болельщикам в связи с пандемией вируса COVID-19.

В записи ролике приняли участие Евгений Коноплянка, Александр Шовковский, Андрей Пятов, Ольга Овдийчук, Татьяна Романенко, Яна Калинина, Валерий Бондарь, Михаил Мудрик, Даниил Сикан, врач и шеф-повар сборной, футзалист Николай Микитюк, менеджер киберфутбольнои сборной, а также шефы УАФ Юрий Записоцкий и Андрей Павелко.