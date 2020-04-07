Звезды украинского футбола обратились к болельщикам по поводу коронавируса
Советы от экспертов и известных футболистов
Руководители Украинской ассоциации футбола, игроки, тренеры и персонал национальной, молодежной, юношеской, женской, футзальной и киберфутбольной сборных страны обратились к болельщикам в связи с пандемией вируса COVID-19.
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В записи ролике приняли участие Евгений Коноплянка, Александр Шовковский, Андрей Пятов, Ольга Овдийчук, Татьяна Романенко, Яна Калинина, Валерий Бондарь, Михаил Мудрик, Даниил Сикан, врач и шеф-повар сборной, футзалист Николай Микитюк, менеджер киберфутбольнои сборной, а также шефы УАФ Юрий Записоцкий и Андрей Павелко.
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Источник:УАФ
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.04.2020 в 08:19
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