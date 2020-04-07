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Алиев: У меня температура 37.5 и кашель. Есть ли смысл вызывать скорую?

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Александр пожаловался на симптомы COVID-19…

Алиев: У меня температура 37.5 и кашель. Есть ли смысл вызывать скорую?
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Экс-футболист киевского "Динамо" Александр Алиев, который ранее назвал коронавирус фейком, пожаловался у себя в Instagram Stories на симптомы заболевания после прогулки по столице Украины.

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"Всем салям алейкум. Скажите мне, пожалуйста, что делать? Температура 37,4-37,5. Уже мерил 4 раза. Чувствую себя хорошо, только кашель. Что скажете на это? Что это такое – просто я заболел, простыл или как? Как вы думаете? Пока самочувствие нормальное у меня".

"Почему я интересуюсь: есть ли мне смысл вызывать скорую, или как? Почитаю любые комментарии, будет очень приятно, если что-то посоветуете. Вот это я прогулялся сегодня…"

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В статье: Александр Алиев коронавирус
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