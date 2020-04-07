Алиев: У меня температура 37.5 и кашель. Есть ли смысл вызывать скорую?

Экс-футболист киевского "Динамо" Александр Алиев, который ранее назвал коронавирус фейком, пожаловался у себя в Instagram Stories на симптомы заболевания после прогулки по столице Украины.

"Всем салям алейкум. Скажите мне, пожалуйста, что делать? Температура 37,4-37,5. Уже мерил 4 раза. Чувствую себя хорошо, только кашель. Что скажете на это? Что это такое – просто я заболел, простыл или как? Как вы думаете? Пока самочувствие нормальное у меня".