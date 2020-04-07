Судейские записки. Как Кучеревский молодого арбитра из Еревана вывозил

Бывший арбитр ФИФА и эксперт UA-Футбол Сергей Шебек рассказывает свою историю отношений с легендой "Днепра" и всего украинского футбола Евгением Кучеревским.

Недавно в интервью нашему изданию бывший игрок "Днепра" Сергей Коновалов вспомнил, как ему работалось под руководством Евгения Кучеревского еще в союзные времена, охарактеризовал Мефодьевича как тренера и человека с большой буквы. Могу полностью подписаться под его словами. Он никогда не конфликтовал с арбитрами, был всегда сдержан, даже если служители Фемиды случайно ошибались против его команды. И мне не раз приходилось сталкиваться с ним, когда он работал в СК "Николаев" или в "Днепре".

А как я прыгал от радости, словно мальчишка, на трибунах "Метеора", когда его славный "Днепр" громил немецкий "Гамбруг" 3:0! Каждый забитый гол - это буря эмоций и огромная радость. Хоть мне по статусу и не положено этого делать, но я не смог сдерживаться. На том поединке я был официальным лицом - офицером сопровождения судейской бригады из Шотландии, судейского наблюдателя венгра Миклоша Надья и делегата УЕФА бельгийца Карла Вертонген. Сидя между Надьем и Вертонгеном, трижды вместе со всеми болельщиками вскакивал, исполняя нечто танца с лезгинкой. Они одобряюще кивали головами, понимая, что я болею за свой клуб. Я радовался за ребят и прежде всего за Кучеревского, что в тот вечер, 15 октября 2003 года, он подарил всей Украине необычайный праздник.

Как через несколько лет рассказывал Олег Шелаев, перед игрой установка была краткой и ясной, Мефодьевич так обратился к своим футболистам: "Ребята загоним этих фрицев за Бранденбургские ворота". И действительно загнали. После игры я мотался между судейской комнатой и раздевалками футболистов уточняя, разные детали. Дождался, когда Кучеревский выйдет в коридор, чтобы лично его поздравить с великолепной игрой команды. Поздравил, и с присущей только ему улыбкой в ответ услышал: "Это тебе не в Ереване".

А ведь первое мое знакомство с тренером произошло именно в Ереване. Эту историю можно назвать, как я с "Днепром" возвращались в Днепропетровск, сидя на ящиках в самолете. Был май 1990 года. Мы с Анатолием Арановским (отец Евгения Арановского) поехали на матч второй союзной лиги "Лори" (Кировакан), что в 120 километрах от Еревана, против "Волги" (Калинино). Я был арбитром в поле, Толик ассистентом. До 1996 года арбитры судили как на линии, так и в поле. Нас встретили, по прибытии в Ереван мы попросили, чтобы нам забронировали билеты назад, ибо в те времена были большие сложности с этим. "Не волнуйтесь, все будет в порядке", - любезно ответили гостеприимные хозяева. Нашему третьему коллеге из Молдовы повезло больше – у него был билет на обратный самолет. На следующий день игра, в которой местная команда проиграла 1:2. После матча мы уже с волнением опять напомнили о наших билетах. "Все заказано, ваши билеты в аэропорту в кассе №4", - успокоили наши переживания хозяева. Переночевали, а на следующее утро водитель привез нас в место назначения, высадил и уехал. Естественно, когда мы подошли к кассе, билетов на наше имя не было. Как мы не пытались улететь, даже с накруткой в цене, ничего не получилось. Самолет помахал нам крыльями, оставив нас у разбитого корыта.

И тут нам пришла идея. В этот день "Днепр" играл матч Высшей лиги против "Арарата". Недолго думая, берем такси и едем в гостиницу, где разместилась команда. Стучимся в номер к Кучеревскому и объясняем наше бедственное положение, в котором оказались. Просим забрать на борт самолета.

В то время редко команды летали чартерами, а "Днепру" Южмаш выделял собственный самолет с экипажем. Он отвечает: "Хоть все места забиты под завязку, ну что-то придумаем. Единственно, у меня будет просьба - с гостиницы до стадиона вы доберетесь сами, а после матча мы вас заберем в аэропорт". Так оно и получилось. Кучеревский попросил командира экипажа взять на борт два лишних "груза".

И действительно все места в самолете были заняты командой и обслуживающим персоналом. Нам с Толей выделили места в хвосте самолета в багажном отсеке. Вместо кресел сидели на ящиках из-под контейнеров. Но мы и этому были рады. Долетев благополучно до Днепропетровска, и выйдя на украинскую землю, мы сердечно поблагодарили Мефодьевича за человеческий поступок. Другой мог бы сказать, мол, мест в самолете нет, решайте проблему сами. Так как время было уже за полночь, остановились на ночлег в гостинице аэропорта, а на следующее утро без проблем улетели в Киев. Вот так закончилось наше путешествие по маршруту: Киев-Ереван-Днепропетровск-Киев.

Следующая моя встреча с Мефодьевичем состоялась почти через шесть лет, 4 марта 1995 года, когда прилетел на игру СК "Николаев" - "Верес" (Ровно) уже независимого чемпионата. Я с нетерпением ждал встречи, чтобы опять сердечно поблагодарить нашего спасителя. Перед игрой в этот раз я и Александр Балакин (отец Николая Балакина) в роли ассистентов помогали Александру Тютюну, за час прибыли на стадион одновременно с автобусом хозяев. А так как наши раздевалки оказались рядом, то и заходили в подтрибунное помещение вместе. И в это момент столкнулся лицом к лицу с Кучеревским. "А помните Ереван", - спросил я коуча. "Конечно же, помню", - ответ был мгновенным. "Билеты на обратный путь имеешь? Если что обращайся, поможем", - добавил он с улыбкой. После той игры мы еще не раз встречались на стадионах Украины, но каждый раз я в душе благодарил этого человека.

Последняя наша встреча была на том же стадионе "Метеор" 29 августа 2005 года, где "Днепр" уступил мариупольскому "Ильичевцу" 0:1. Буквально через несколько туров бессменный наставник днепрян решил покинуть пост главного тренера и перейти на должность спортивного директора клуба. Спустя год его не стало…