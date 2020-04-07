  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. УЕФА перенес апрельские и июньские отборочные матчи Евро-2021 среди женских сборных
В тренде

УЕФА перенес апрельские и июньские отборочные матчи Евро-2021 среди женских сборных

Общие новости
(1 голосов)

На неопределенный срок

УЕФА перенес апрельские и июньские отборочные матчи Евро-2021 среди женских сборных
Новина українською

УЕФА перенес апрельские и июньские поединки отборочного цикла первенства Европы 2021, в том числе и с участием женской сборной Украины.

Ранее УЕФА также перенес матчи отбора женского ЕВРО-2021, которые должны были состояться в марте и апреле.

Отметим, что на 10 апреля был запланирован матч с Черногорией в гостях, на 14-е – домашний с Грецией. 5 июня должна была состояться встреча с Ирландией дома, а 9 июня – с Грецией в гостях.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УЕФА Женская сборная Украины коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...