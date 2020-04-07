УЕФА перенес апрельские и июньские отборочные матчи Евро-2021 среди женских сборных
На неопределенный срок
УЕФА перенес апрельские и июньские поединки отборочного цикла первенства Европы 2021, в том числе и с участием женской сборной Украины.
Ранее УЕФА также перенес матчи отбора женского ЕВРО-2021, которые должны были состояться в марте и апреле.
Отметим, что на 10 апреля был запланирован матч с Черногорией в гостях, на 14-е – домашний с Грецией. 5 июня должна была состояться встреча с Ирландией дома, а 9 июня – с Грецией в гостях.
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Источник:УАФ
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