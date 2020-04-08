Советы ФИФА, взятки от России и Катара, Ингулец сыграет в Днепре. Главные новости за 7 апреля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 7 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Рекомендации ФИФА касательно завершения сезона, обвинения от прокуратуры США в связи со взятками от России и Катара для проведения чемпионатов мира, но это не все новости футбола. "Ингулец" сыграет на днепровском "Метеоре" в случае повышения в классе, Гримм заявил, что не поддерживает расширение высшего дивизиона, а лидер "Баварии" продлил контракт с клубом. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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