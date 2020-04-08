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Харьковский стадион Металлист будут использовать как госпиталь

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(1 голосов)

Как в фильме "Зараза" - на время борьбы с коронавирусом

Харьковский стадион Металлист будут использовать как госпиталь
Новина українською

Власти Харьковской области размышляют над тем, чтобы обустроить госпиталь для больных коронавирусом Covid-19 на стадионе ОСК "Металлист" и футбольной базе в Высоком.

Алексей Кучер, председатель Харьковской ОГА сообщил, что группа специалистов уже проинспектировала стадион. Медики подтвердили, что на ОСК "Металлист" можно будет развернуть госпиталь.

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В ближайшее время определимся, будет ли возможность в боксах, которые есть, а там можно разместить большое количество людей, сделать госпиталь.

И на базе в поселке Высоком мы тоже имеем возможность разместить большое количество людей. Определяемся, будет ли это место для обсервации, или для госпиталя.

Напомним, что на стадионе ОСК "Металлист" домашние матчи проводят "Шахтер" (УПЛ) и "Металлист-1925" (Первая лига), часто тренируется национальная сборная Украины.

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В статье: ОСК "Металлист" Стадион Харьков коронавирус карантин
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Источник:
АТН

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
08.04.2020 в 14:19
А сколько в Харькове заболевших?
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