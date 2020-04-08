Алиев упрекнул мэру Кличко беспорядком в Киеве с рейдерской атакой на стадион
Где тренируются будущие футболисты
Экс-игрок "Динамо" Александр Алиев побывал на киевском стадионе "Восход". На него в течение нескольких лет устраивают рейдерские атаки.
Спортивная школа "Восход" на базе одноименного стадиона существует с 1960 года.
"Древнейшая в Киеве, - говорит Сергей Павлов, тренер спортивной школы. - Наши воспитанники ежегодно принимают участие в соревнованиях как в Украине, так и за рубежом. В этом году клубу исполнится 60 лет. Несколько лет назад рейдеры за несколько миллионов гривен каким образом выкупили этот стадион. Его территорию хотят застроить, а нас выселяют ...куда-нибудь".
Мэр Киева Виталий Кличко, по словам детского тренера, 2 года назад приезжал на стадион, всех успокаивал, ведь между рейдерами и защитниками стадиона доходило до поножовщины.
"Он пообещал, что стадион останется. Но до сих пор ничего не изменилось", - говорит Павлов.
"Виталий Владимирович, послушайте и сделайте выводы! 1000 детей занимается в Дарницком районе, а вы не можете навести порядок. Вы же говорили, что спорт должен развиваться - и футбол, и баскетбол, и бокс? А здесь тысячи детей могут остаться без любимого занятия", - удивился Алиев.