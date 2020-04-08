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Алиев упрекнул мэру Кличко беспорядком в Киеве с рейдерской атакой на стадион

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(2 голосов)

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Алиев упрекнул мэру Кличко беспорядком в Киеве с рейдерской атакой на стадион
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Экс-игрок "Динамо" Александр Алиев побывал на киевском стадионе "Восход". На него в течение нескольких лет устраивают рейдерские атаки.

Спортивная школа "Восход" на базе одноименного стадиона существует с 1960 года.

"Древнейшая в Киеве, - говорит Сергей Павлов, тренер спортивной школы. - Наши воспитанники ежегодно принимают участие в соревнованиях как в Украине, так и за рубежом. В этом году клубу исполнится 60 лет. Несколько лет назад рейдеры за несколько миллионов гривен каким образом выкупили этот стадион. Его территорию хотят застроить, а нас выселяют ...куда-нибудь".

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Мэр Киева Виталий Кличко, по словам детского тренера, 2 года назад приезжал на стадион, всех успокаивал, ведь между рейдерами и защитниками стадиона доходило до поножовщины.

"Он пообещал, что стадион останется. Но до сих пор ничего не изменилось", - говорит Павлов.

"Виталий Владимирович, послушайте и сделайте выводы! 1000 детей занимается в Дарницком районе, а вы не можете навести порядок. Вы же говорили, что спорт должен развиваться - и футбол, и баскетбол, и бокс? А здесь тысячи детей могут остаться без любимого занятия", - удивился Алиев.

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В статье: Александр Алиев Киев Виталий Кличко
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Источник:
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Комментарии (3)
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Alex51 (KYIV Zoo)
08.04.2020 в 14:09
чому Васхот??? чому не укр.мовою назва? перекладати не вмієте?
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+1
-1
artas@ (Львів)
08.04.2020 в 14:58
Доцільне зауваження. Дякую
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0
0
avatar
armik (Киев)
08.04.2020 в 13:55
Дык можно привезти куда-нибудь пару самосвалов торфа и десяток лавочек и пропиариться, что устроен новый сквер.Этим и занимается мер Кличко, а на городское хозяйство и спортсооружения он забил, тут нельзя одномоментно своровать несколько миллионов.
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