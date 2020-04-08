Алиев упрекнул мэру Кличко беспорядком в Киеве с рейдерской атакой на стадион

Экс-игрок "Динамо" Александр Алиев побывал на киевском стадионе "Восход". На него в течение нескольких лет устраивают рейдерские атаки.

Спортивная школа "Восход" на базе одноименного стадиона существует с 1960 года.

"Древнейшая в Киеве, - говорит Сергей Павлов, тренер спортивной школы. - Наши воспитанники ежегодно принимают участие в соревнованиях как в Украине, так и за рубежом. В этом году клубу исполнится 60 лет. Несколько лет назад рейдеры за несколько миллионов гривен каким образом выкупили этот стадион. Его территорию хотят застроить, а нас выселяют ...куда-нибудь".

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Мэр Киева Виталий Кличко, по словам детского тренера, 2 года назад приезжал на стадион, всех успокаивал, ведь между рейдерами и защитниками стадиона доходило до поножовщины.

"Он пообещал, что стадион останется. Но до сих пор ничего не изменилось", - говорит Павлов.