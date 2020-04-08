  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Алиев: В Динамо Семин отправлял меня бить стандарты на другие ворота – все оставались, а я с киперами уходил
В тренде

Алиев: В Динамо Семин отправлял меня бить стандарты на другие ворота – все оставались, а я с киперами уходил

Общие новости
(1 голосов)

"Кент" действительно прекрасно бил

Алиев: В Динамо Семин отправлял меня бить стандарты на другие ворота – все оставались, а я с киперами уходил
Новина українською

Экс-футболист киевского "Динамо" Александр Алиев поделился новым видео на своем YT-канале "Кент". Бывший игрок столичного клуба решил поупражняться в пробитии стандартов вместе с журналистом Романом Бебехом и исполнителем "Колоса" Андреем Богдановым.

Читайте такжеАлиев: У меня температура 37.5 и кашель. Есть ли смысл вызывать скорую?

"Мой секрет пробития штрафных ударов? Каждый день оставался и отрабатывал – по 20-30 минут. Отдельные занятия? По средам в "Динамо" Семин действительно отправлял меня тренировать стандарты на другую половину поля. Команда продолжала заниматься, а я уходил с вратарями".

"Если Семин говорил, что я лучший в этом компоненте, то мне приятно. Роберто Карлос, Жуниньо Пернамбукано, Валюха Белькевич – хорошие же были. Срна? Ну, бл***, Срна… (прим. ред. UA-Футбол – кандидатуру Дарио Алиеву предложил Бебех, Александр отреагировал неодобрительно)"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Семин Дарио Срна Александр Алиев Валентин Белькевич Роберто Карлос Динамо (Киев) Жуниньо Пернамбукано
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Pokeruga (Кропивницкий)
08.04.2020 в 14:14
Первый раз послышалось шо Бебех сказал: " ...ставте лайки Санычу и сто грамм". ))))))))
Ответить
0
0
Tenma7 (Чернигов)
08.04.2020 в 14:00
Ужс. Удар просто шальной, такое ощущение что он не контролирует куда мяч полетит.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...