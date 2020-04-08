Алиев: В Динамо Семин отправлял меня бить стандарты на другие ворота – все оставались, а я с киперами уходил
"Кент" действительно прекрасно бил
Экс-футболист киевского "Динамо" Александр Алиев поделился новым видео на своем YT-канале "Кент". Бывший игрок столичного клуба решил поупражняться в пробитии стандартов вместе с журналистом Романом Бебехом и исполнителем "Колоса" Андреем Богдановым.
"Мой секрет пробития штрафных ударов? Каждый день оставался и отрабатывал – по 20-30 минут. Отдельные занятия? По средам в "Динамо" Семин действительно отправлял меня тренировать стандарты на другую половину поля. Команда продолжала заниматься, а я уходил с вратарями".
"Если Семин говорил, что я лучший в этом компоненте, то мне приятно. Роберто Карлос, Жуниньо Пернамбукано, Валюха Белькевич – хорошие же были. Срна? Ну, бл***, Срна… (прим. ред. UA-Футбол – кандидатуру Дарио Алиеву предложил Бебех, Александр отреагировал неодобрительно)"