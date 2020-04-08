Алиев: В Динамо Семин отправлял меня бить стандарты на другие ворота – все оставались, а я с киперами уходил

Экс-футболист киевского "Динамо" Александр Алиев поделился новым видео на своем YT-канале "Кент". Бывший игрок столичного клуба решил поупражняться в пробитии стандартов вместе с журналистом Романом Бебехом и исполнителем "Колоса" Андреем Богдановым.

"Мой секрет пробития штрафных ударов? Каждый день оставался и отрабатывал – по 20-30 минут. Отдельные занятия? По средам в "Динамо" Семин действительно отправлял меня тренировать стандарты на другую половину поля. Команда продолжала заниматься, а я уходил с вратарями".