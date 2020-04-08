Цвета победителей: бывают ли мелочи в футболе?

В чем в спорте секрет успеха? Многие ответят – в первую очередь, в каждодневных тренировках без жалости к себе, а также в настойчивости, воле к победе, характере. Конечно, важна команда, тренеры, которые помогают совершенствоваться, приобретать умения, становиться мастером. Не в последнюю очередь влияют самые разные виды стимулов, конечно, финансовый один из них. Но есть и второстепенные, не такие важные, но все же помощники для спортсменов в их достижении цели.

В футболе важнейшей может оказаться даже незначительная мелочь (хотя бывают ли в футболе мелочи?). Такая, например, незначительная деталь как цвет формы, также могут помочь той или иной команде. В форме какого цвета лучше всего играть в футбол, и влияет ли цвет на игру команды – решили ответить ученые из университетов Плимута и Дарема в Великобритании.

Группа исследователей провела анализ и взяла во внимание результаты матчей команд Англии в период с 1940 по 2002 годы. Выводы оказались довольно неожиданными - сильнейшие клубы этой страны выступают в красных футболках. Чаще других чемпионами Англии становились "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Арсенал" и у всех трех команд основной цвет формы – красный. Результаты этого необычного исследования были опубликованы в 2002-м году в издании "Journal of Sports Sciences".

Красный цвет придает спортсменам такие важные для спорта качества – как агрессию и напористость, - утверждается в статье. – Игрок более самоотвержен и готов оставить на поле все силы. В красной футболке он чувствует себя значительно увереннее. Более того, оказывается, что и болельщики активнее поддерживают команды, выступающие в красной форме, что стимулирует игроков к повышенной активности. И даже судьи более благосклонны к таким командам и футболистам. При этом, игроки в желтых и оранжевых майках не очень уверенно играют на своих полях, но очень активны в выездных матчах.

Как пример, достаточно вспомнить футбольную сборную Бразилии. В своей истории бразильцы пять раз становились чемпионами мира, всегда это происходило на чужих полях. А вот дома выиграть первенство не удавалось ни разу, хотя Бразилия дважды была хозяйкой мировых чемпионатов.

Мнение британских ученых может быть оспорено болельщиками, в мире есть немало сильных команд, выступающих в форме совершенно других цветов, например, у нас в Украине ни разу чемпионом не становилась команда, играющая в красной форме. Но все же это исследование достаточно интересное, по крайней мере, для Туманного Альбиона.

Подобные исследования проводились и в другой спортивной державе – Германии. Ученые из Мюнхена охватили своим вниманием сразу несколько видов единоборств (бокс, таэквондо и греко-римская борьба). Удивительно, но они практически полностью подтвердили выводы своих коллег из Великобритании. Оказалось, что и в единоборствах спортсмены в красной форме имеют преимущество над своими соперниками. Роберт Бертон, один из участников исследования, заявил, что красный цвет негативно влияет на людей. Поэтому спортсмены испытывают некоторую неуверенность в себе, выступая против соперника в красном. В тех видах единоборств, которые попали в поле зрения исследователей, около 55 процентов поединков заканчивались победой спортсмена в красной форме. Странно, но судьи и в этих видах спорта оценивают технические действия "красных" выше, чем их соперников.

Интересные данные, которые вряд ли изменят мнение настоящих фанов, ведь еще не было случаев, чтобы кто-то выбирал себе команду для предпочтений или полюбил тот или иной клуб из-за цвета формы. Есть и другие интересные теории, например, что светлые футболки более практичны и помогают игрокам в жаркую погоду – не секрет, что большая часть матчей проходит в теплое время года, в солнечную погоду, и белый цвет формы имеет преимущество перед темным, который быстрее нагревается.

В любом случае, мелочей в футболе не бывает. Когда силы команд равны, может сказаться незначительная деталь, тут важно и психологическое преимущество. Но это уже индивидуальное, зависит от каждого конкретного спортсмена, его настроя и подготовки.