  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Маркевич: Некоторые украинские клубы ощутимо срезают зарплаты футболистам
В тренде

Маркевич: Некоторые украинские клубы ощутимо срезают зарплаты футболистам

Общие новости
(2 голосов)

Тревожные новости от Мирона Богдановича

Маркевич: Некоторые украинские клубы ощутимо срезают зарплаты футболистам
Новина українською

Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич рассказал о не самом лучшем финансовом положении некоторых клубов в связи с пандемией коронавируса. По словам специалиста, некоторые клубы урезают зарплаты игрокам.

"Тревожные сигналы уже поступили от нескольких команд. Футболистам ощутимо срезают зарплаты, мотивируя карантином.

Читайте такжеВерес на 50% сократил зарплату игрокам

К нам поступают вести из Европы, якобы игроки ведущих клубов согласились на снижение заработков на 50-70%. Но нельзя сравнивать украинских футболистов с европейскими, зарабатывающих по 10-15 миллионов евро в год. Они могут позволить себе уменьшить зарплаты. Украинцы же получают копейки. И если им вообще перестанут платить, будет беда", – сказал Маркевич.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирон Маркевич коронавирус
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Экспресс

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Astor Astor (Одесса)
08.04.2020 в 21:13
Копейки получают пенсионеры. А с футболистами ничего страшного не случится.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...