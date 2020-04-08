Маркевич: Некоторые украинские клубы ощутимо срезают зарплаты футболистам

Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич рассказал о не самом лучшем финансовом положении некоторых клубов в связи с пандемией коронавируса. По словам специалиста, некоторые клубы урезают зарплаты игрокам.

"Тревожные сигналы уже поступили от нескольких команд. Футболистам ощутимо срезают зарплаты, мотивируя карантином.

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К нам поступают вести из Европы, якобы игроки ведущих клубов согласились на снижение заработков на 50-70%. Но нельзя сравнивать украинских футболистов с европейскими, зарабатывающих по 10-15 миллионов евро в год. Они могут позволить себе уменьшить зарплаты. Украинцы же получают копейки. И если им вообще перестанут платить, будет беда", – сказал Маркевич.