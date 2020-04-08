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Официально: УАФ на данный момент не рассматривает вариант досрочной приостановки чемпионата

Общие новости
(1 голосов)

Официальное заявление представителя УАФ

Официально: УАФ на данный момент не рассматривает вариант досрочной приостановки чемпионата
Новина українською

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов заявил, что Ассоциация не рассматривает других вариантов, кроме как доиграть чемпионаты Украины сезона 2019/20.

"Сейчас невозможно говорить о конкретных датах, когда футбол полноценно возобновится и снова станет доступным для зрителей. Связано это с невозможностью прогнозирования ситуации с пандемией.

Мы не планировали и сейчас не рассматриваем вариант досрочного приостановления чемпионата. У нас есть уверенность, что на этом этапе, с учетом решений УЕФА, сезон будет продлен до августа, а значит, есть возможность закончить чемпионат и сыграть решающие матчи Кубка Украины. Конечно, мы учитываем то, что командам понадобится время на подготовку для возобновления первенства. Сколько именно времени потребуется перед рестартом, мы обязательно согласуем совместно с представителями клубов.

На данном этапе другие варианты, кроме полноценного доигрывание чемпионата, УАФ не рассматриваются. Поэтому я прошу специалистов, тренеров, владельцев клубов не спекулировать на этой теме. Варианта "Б" в УАФ пока нет, и мнение руководства единодушное – чемпионат нужно доиграть.

Фантазировать, додумывать какие-то варианты сейчас не нужно. Мы ждем дальнейшего развития событий и надеемся, что ситуация в борьбе с вирусом COVID-19 стабилизируется, хотя в УЕФА настоящее время называют периодом полной неопределенности", – сказал Протасов.

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В статье: Олег Протасов УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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Astor Astor (Одесса)
08.04.2020 в 20:55
Вода водой. Вот только вчера или позавчера читал, что какой-то другой гаврик из их конторы говорил совсем другое. Мол, они конечно хотят доиграть, но если нет - так нет. И сказал, что будут рассматривать два варианта - считать по 23-му туру и по 22-му :)).
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nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
08.04.2020 в 20:44
Суркисня спасена
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Инспектор ( )
08.04.2020 в 19:25
Но... У Динамофанатиков УЖЕ мнение сложилось. Так что УАФ не отвертеться
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