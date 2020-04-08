Официально: УАФ на данный момент не рассматривает вариант досрочной приостановки чемпионата
Официальное заявление представителя УАФ
Первый вице-президент УАФ Олег Протасов заявил, что Ассоциация не рассматривает других вариантов, кроме как доиграть чемпионаты Украины сезона 2019/20.
"Сейчас невозможно говорить о конкретных датах, когда футбол полноценно возобновится и снова станет доступным для зрителей. Связано это с невозможностью прогнозирования ситуации с пандемией.
Мы не планировали и сейчас не рассматриваем вариант досрочного приостановления чемпионата. У нас есть уверенность, что на этом этапе, с учетом решений УЕФА, сезон будет продлен до августа, а значит, есть возможность закончить чемпионат и сыграть решающие матчи Кубка Украины. Конечно, мы учитываем то, что командам понадобится время на подготовку для возобновления первенства. Сколько именно времени потребуется перед рестартом, мы обязательно согласуем совместно с представителями клубов.
На данном этапе другие варианты, кроме полноценного доигрывание чемпионата, УАФ не рассматриваются. Поэтому я прошу специалистов, тренеров, владельцев клубов не спекулировать на этой теме. Варианта "Б" в УАФ пока нет, и мнение руководства единодушное – чемпионат нужно доиграть.
Фантазировать, додумывать какие-то варианты сейчас не нужно. Мы ждем дальнейшего развития событий и надеемся, что ситуация в борьбе с вирусом COVID-19 стабилизируется, хотя в УЕФА настоящее время называют периодом полной неопределенности", – сказал Протасов.
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