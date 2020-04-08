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Алиев: Учиться нужно всегда. Ты должен быть образованным, правильно общаться с людьми

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(1 голосов)

Александр Алиев рассказал, как он прогуливал школу

Алиев: Учиться нужно всегда. Ты должен быть образованным, правильно общаться с людьми
Новина українською

Экс-полузащитник "Динамо" Александр Алиев в прямом эфире в инстаграме московского "Черноморца" рассказал, как совмещал учебу и футбол.

"Учиться всегда нужно, ты не должен быть болваном каким-то. Ты должен быть образованным, правильно общаться с людьми и выстраивать свои диалоги.

Мама всегда была за то, чтобы я учился, а отец как-то сказал: "Если школа мешает футболу – лучше бросить школу". До пятого класса я нормально учился, но потом больше стал уходить на стадион и улицу, а школа – такое было. Мне помогали. В школе я постоянно выскакивал за счет всяких легкоатлетических соревнований, в которых всегда занимал 1-е места. Я был надеждой школы и висел на доске почета.

Но больше времени я отдавал футболу. Было такое, что отец меня спрашивал "Хочешь идти в школу?", когда мама была на работе. Я говорил, что не хочу. Он добавлял, чтобы я сказал маме, что был в школе. Учиться все равно нужно, учеба – это дальнейшее, которое пригодится в твоей жизни", – сказал Алиев

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В статье: Александр Алиев Динамо (Киев)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Cerega15 (Kherson)
08.04.2020 в 23:49
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