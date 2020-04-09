  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Приключения украинцев в Беларуси и новые ценники игроков УПЛ. Главные новости за 8 апреля. Аудио
В тренде

Приключения украинцев в Беларуси и новые ценники игроков УПЛ. Главные новости за 8 апреля. Аудио

Общие новости
(1 голосов)

Информируем о происходящем в мире футбола

Приключения украинцев в Беларуси и новые ценники игроков УПЛ. Главные новости за 8 апреля. Аудио
Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 8 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеЦены на игроков УПЛ, украинские голы в Беларуси, выговор Моуриньо. Главные новости за 8 апреля

Заявления вице-президента УАФ Олега Протасова и председателя комитета национальных сборных Мирона Маркевича касательно ситуации с коронавирусом, снижение цен на игроков в УПЛ, но это не все новости футбола. Успехи украинских футболистов в первых матчах полуфинала кубка Беларуси, а также хроники COVID-19: выздоровление Мальдини, сокращение зарплат в "Реале" и выговор для Моуриньо. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...