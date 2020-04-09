Приключения украинцев в Беларуси и новые ценники игроков УПЛ. Главные новости за 8 апреля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 8 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Заявления вице-президента УАФ Олега Протасова и председателя комитета национальных сборных Мирона Маркевича касательно ситуации с коронавирусом, снижение цен на игроков в УПЛ, но это не все новости футбола. Успехи украинских футболистов в первых матчах полуфинала кубка Беларуси, а также хроники COVID-19: выздоровление Мальдини, сокращение зарплат в "Реале" и выговор для Моуриньо. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.