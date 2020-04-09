Приключения украинцев в Беларуси и новые ценники игроков УПЛ. Главные новости за 8 апреля. Аудио
Информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 8 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Читайте такжеЦены на игроков УПЛ, украинские голы в Беларуси, выговор Моуриньо. Главные новости за 8 апреля
Заявления вице-президента УАФ Олега Протасова и председателя комитета национальных сборных Мирона Маркевича касательно ситуации с коронавирусом, снижение цен на игроков в УПЛ, но это не все новости футбола. Успехи украинских футболистов в первых матчах полуфинала кубка Беларуси, а также хроники COVID-19: выздоровление Мальдини, сокращение зарплат в "Реале" и выговор для Моуриньо. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Новости по теме
- 18:47 Украинские Официально: УАФ на данный момент не рассматривает вариант досрочной приостановки чемпионата
- 19:40 Украинские Маркевич: Некоторые украинские клубы ощутимо срезают зарплаты футболистам
- 21:18 Украинские Transfermarkt снизил цены на игроков УПЛ. Цыганков остается лидером, Тете обошел Исмаили
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...