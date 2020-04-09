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Цыганков попал в команду недели FIFA 20

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Виктор on digital fire

Цыганков попал в команду недели FIFA 20
Новина українською

EA Sports опубликовала список игроков, которые вошли в команду недели симулятора FIFA 20. Из-за пандемии короновируса, игроков для Team of the Week Moments набирают из предыдущих версий FIFA Ultimate Team.

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В запас попал украинский хавбек киевского "Динамо" Виктор Цыганков, который получил новую карточку с OVR 82.

FIFA Ultimate Team (FUT) – это самый популярный игровой режим FIFA, в который ежедневно играют миллионы человек. По своей сути, FUT является огромным сообществом, в которое входят как стримеры, которые играют для подписчиков, так и участники соревнований и турниров по всему миру.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков fifa ultimate team
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