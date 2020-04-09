Цыганков попал в команду недели FIFA 20

EA Sports опубликовала список игроков, которые вошли в команду недели симулятора FIFA 20. Из-за пандемии короновируса, игроков для Team of the Week Moments набирают из предыдущих версий FIFA Ultimate Team.

В запас попал украинский хавбек киевского "Динамо" Виктор Цыганков, который получил новую карточку с OVR 82.

FIFA Ultimate Team (FUT) – это самый популярный игровой режим FIFA, в который ежедневно играют миллионы человек. По своей сути, FUT является огромным сообществом, в которое входят как стримеры, которые играют для подписчиков, так и участники соревнований и турниров по всему миру.