Цыганков попал в команду недели FIFA 20
Виктор on digital fire
EA Sports опубликовала список игроков, которые вошли в команду недели симулятора FIFA 20. Из-за пандемии короновируса, игроков для Team of the Week Moments набирают из предыдущих версий FIFA Ultimate Team.
В запас попал украинский хавбек киевского "Динамо" Виктор Цыганков, который получил новую карточку с OVR 82.
FIFA Ultimate Team (FUT) – это самый популярный игровой режим FIFA, в который ежедневно играют миллионы человек. По своей сути, FUT является огромным сообществом, в которое входят как стримеры, которые играют для подписчиков, так и участники соревнований и турниров по всему миру.
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