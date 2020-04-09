Саленко сымитировал сотрясение мозга ради перехода в киевское Динамо

Экс-форвард киевского Динамо Олег Саленко вспомнил, на какие жертвы пошел, чтобы попасть в киевское Динамо.

"Динамо ещё за полгода до перехода, сразу после Евро-1988, обозначило свой интерес. Селекционер клуба Сучков приезжал в Ленинград, рисовал перспективы. Тренер "Зенита" Завидонов в конце сезона пытался отговорить, но я для себя всё уже решил.

Во-первых, базовый клуб сборной. Во-вторых, нужно было решать вопрос с армией, а в Киеве обещали и его закрыть".

"Сейчас уже, наверное, можно открыть маленький секрет, — улыбается Саленко. — В последнем матче за "Зенит" в Москве я сымитировал сотрясение мозга за пять минут до конца игры – только бы меня в армию сразу из манежа не загребли. С таким диагнозом на полгода отсрочку от призыва давали. Три дня я честно провалялся в больнице имени Склифосовского.

Фёдорыч с двумя генералами приходили, увещевали, но я для себя уже всё решил. Не думаю, что Садырин сильно тогда обиделся – иначе не взял бы впоследствии на ЧМ-1994, - рассказал Саленко в интервью Чемпионату.

Напомним, что Олег Саленко сыграл за киевское Динамо 16 матчей, в которых забил 7 голов.