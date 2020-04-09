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Миля Beer Shop закрылся и переезжает

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С баром все в порядке

Миля Beer Shop закрылся и переезжает
Новина українською

Пивбар Артема Милевского Миля Beer Shop, который нападающий открыл год назад, закрылся.

Причем, как писали "злые языки" в СМИ, не только из-за карантина, так как в заведении начали демонтировать оборудование и мебель, намекая на то, что заведение не выдержало конкуренции и видимо, не приносило ожидаемой прибыли.

Впрочем, совладелец бара агент Александр Панков в своем Инстаграме развеял гнусные слухи, и заявил, что заведение просто переезжает и после карантина откроется в новом месте.

Напомним, что Миля Beer Shop располагался (располагается) на Позняках.

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В статье: Артем Милевский Александр Панков
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