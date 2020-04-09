Миля Beer Shop закрылся и переезжает
С баром все в порядке
Пивбар Артема Милевского Миля Beer Shop, который нападающий открыл год назад, закрылся.
Причем, как писали "злые языки" в СМИ, не только из-за карантина, так как в заведении начали демонтировать оборудование и мебель, намекая на то, что заведение не выдержало конкуренции и видимо, не приносило ожидаемой прибыли.
Впрочем, совладелец бара агент Александр Панков в своем Инстаграме развеял гнусные слухи, и заявил, что заведение просто переезжает и после карантина откроется в новом месте.
Напомним, что Миля Beer Shop располагался (располагается) на Позняках.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...