Месси не переходит в Интер, Сидорчук может уйти из Динамо. Главные новости за 9 апреля. Аудио
Информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 9 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Капитан "Барселоны" Лионель Месси развеял слухи о переходе в миланский "Интер" и "Ньюэллс Олд Бойз", а Международный совет футбольных ассоциаций внес некоторые изменения в правила игры, но это не все новости футбола. Информация от УЕФА касательно возможного сокращения городов-организаторов чемпионата Европы, а также потенциальный переезд Сергея Сидорчука заграницу. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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