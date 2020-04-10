Месси не переходит в Интер, Сидорчук может уйти из Динамо. Главные новости за 9 апреля. Аудио

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Капитан "Барселоны" Лионель Месси развеял слухи о переходе в миланский "Интер" и "Ньюэллс Олд Бойз", а Международный совет футбольных ассоциаций внес некоторые изменения в правила игры, но это не все новости футбола. Информация от УЕФА касательно возможного сокращения городов-организаторов чемпионата Европы, а также потенциальный переезд Сергея Сидорчука заграницу. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.